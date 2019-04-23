Как будут выглядеть новые купейные вагоны РЖД. Фоторепортаж

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) представила новые пассажирские купейные вагоны. В них появились душ, сейф и специальная кухонная зона с холодильником и микроволновыми печами. Как будут выглядеть новые вагоны — в фоторепортаже РБК

Презентация новых вагонов прошла 23 апреля на Рижском вокзале в Москве

До 2025 года компанией «Трансмашхолдинг» будет поставлено 3,7 тыс. вагонов

Новые вагоны будут как одноэтажными, так и двухэтажными

Нижние полки складываются. За ними расположены сейфы, электронный замок от которого должен будет получать каждый пассажир

Производители обещают, что пассажиры смогут сами регулировать температуру в купе

Сегодня микроволновки и холодильники есть в некоторых поездах дальнего следования, но находятся в купе проводника

В вагонах нового типа в коридорах появится пространство с кухней, где будут находиться холодильник, микроволновка, вендинговый автомат и другое

В новых вагонах появится душ