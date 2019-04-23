Общество , 12:30
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Как будут выглядеть новые купейные вагоны РЖД. Фоторепортаж
Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) представила новые пассажирские купейные вагоны. В них появились душ, сейф и специальная кухонная зона с холодильником и микроволновыми печами. Как будут выглядеть новые вагоны — в фоторепортаже РБК
Презентация новых вагонов прошла 23 апреля на Рижском вокзале в Москве
До 2025 года компанией «Трансмашхолдинг» будет поставлено 3,7 тыс. вагонов
Новые вагоны будут как одноэтажными, так и двухэтажными
Нижние полки складываются. За ними расположены сейфы, электронный замок от которого должен будет получать каждый пассажир
Производители обещают, что пассажиры смогут сами регулировать температуру в купе
Сегодня микроволновки и холодильники есть в некоторых поездах дальнего следования, но находятся в купе проводника
В вагонах нового типа в коридорах появится пространство с кухней, где будут находиться холодильник, микроволновка, вендинговый автомат и другое
В новых вагонах появится душ
В ноябре прошлого года компания представила модернизированные плацкартные вагоны с пространствами-трансформерами. Они могут появиться в железнодорожных составах уже в 2019 году.