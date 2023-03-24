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СК объяснил опечатанные бары в центре Санкт-Петербурга

СК: опечатанные бары в Петербурге стали вещдоками по делу о распитии алкоголя подростками
Бары на Думской и Ломоносова стали вещдоками в деле о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртного, пояснил СК. Опечатано 17 заведений
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В центре Санкт-Петербурга были опечатаны 17 баров, поскольку они признаны вещественными доказательствами по делу о вовлечении несовершеннолетних в распитие алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК), сообщает городское управление Следственного комитета.

Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«По версии следствия, 22 февраля 2023 года неустановленный на данный момент человек разместил в сети Интернет объявление о проведении в одном из баров Санкт-Петербурга в период времени с 19 часов до 22 часов мероприятия с возрастным ограничением «16+», то есть для лиц, не достигших 18-летнего возраста, после чего приобрел алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также реализовал ее неограниченному кругу несовершеннолетних», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По ч. 1 ст. 151 УК нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы.

Следствие провело обыск у собственника помещений, где находятся заведения, в которых «на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление» спиртного.

«Фонтанка» 22 марта писала, что примерно 20 баров в Петербурге опечатали по делу о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, в частности употребление спиртного. По данным издания, в их числе оказались заведения Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka.

Вечером 17 марта силовики пришли в два московских бара — Underdog и La Virgen Taqueria. Адвокат Константин Ерохин рассказывал, что бары проверили в рамках оперативно-разыскных мероприятий, их проводили сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, входящей в управление ФСБ по Москве.

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Заведения заподозрили в причастности к финансированию Вооруженных сил Украины. Руководство баров заявило, что не имеет к этому отношения. Были задержаны до 50 человек. На опубликованной агентством «Москва» видеозаписи видно, что силовики заставили посетителей Underdog подпевать песне «Березы» группы «Любэ».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Санкт-Петербург Думская опечатан бары Следственный комитет
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