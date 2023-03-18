Адвокат рассказал детали о проверках двух московских баров

Адвокат Ерохин: задержанных в московских барах Underdog и La Virgen отпустили из полиции

Задержанных в двух барах Москвы доставили в полицию, где с ними беседовали сотрудники ФСБ, сказал адвокат

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Полиция отпустила задержанных в московских крафтовых барах Underdog и La Virgen, в первом задержали посетителей, во втором — преимущественно сотрудников, сообщил РБК Константин Ерохин — адвокат, помогавший задержанным.

«Всех доставили в Басманный отдел полиции, где беседы с задержанными проводили в том числе сотрудники ФСБ, сотрудники полиции сопровождающие функции выполняли. Мероприятия в этих барах были запланированы. Задержанных просто допросили, проверяли готовность показать телефон», — сказал он.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.

По словам Ерохина, в протоколах говорится, что бары были проверены в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), соответствующее постановление было издано 14 марта. ОРМ проводились сотрудниками Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, входящей в управление ФСБ по Москве.

Адвокат отметил, что в Москве иногда проверяют заведения по подозрению в нелегальной миграции или распространении наркотиков, но этот случай, «видимо, новый вид проверочных мероприятий, который проводится ФСБ». Ерохин предположил, что сотрудники МВД посетили заведения из-за информации о том, что «один из владельцев клубов якобы собирал деньги на донейшены ВСУ, так как вопросом занимается ФСБ». Информация о сборе средств была размещена не владельцем одного из баров, а подрядчиком, ответственным за виниловый магазин, уточнил он.

«Ни одного рубля никуда не пересылали, были даны публичные извинения в СМИ. После этого бар сделал сбор для нужд беженцев с российской стороны, насколько я помню», — подчеркнул Ерохин.

Полиция пришла в два московских бара накануне вечером, 17 марта. Согласно опубликованному агентством «Москва» видео, силовики заставили посетителей Underdog подпевать песне «Березы» группы «Любэ». Как писал Sota, в присутствии полицейских включили песни Shaman'а и композиции «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной», а одну из девушек заставили нарисовать на дверях бара букву Z и написать «За Россию».

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Ерохин тогда рассказал, что задержаны 50 человек.

Обвинение в финансировании ВСУ выдвигали против бара La Virgen прошлым летом. По данным Mash, в июле в аккаунте бара в Instagram (владелец соцсети — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилась публикация о благотворительном маркете пластинок, организаторы пообещали направить собранные деньги украинским волонтерам, собирающим помощь для украинской армии. В адрес бара поступали угрозы.

Владельцы La Virgen заявили, что аккаунт взломали; учредители заведений назвали ложными данные о том, что бары «являются точкой сбора помощи или каких-то донатов для целей украинской армии».