Адвокат рассказал детали о проверках двух московских баров

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Путин упростил онлайн-покупки за рубежом на сумму до 15 тыс. руб. Бизнес, 13:31
Как электронные торговые площадки конкурируют с маркетплейсами РБК +, 13:30
Устюгов опередил Большунова в спринте на чемпионате России Спорт, 13:26
В Сочи задержали сыроеда Лютого после гибели младенца от истощения Общество, 13:22
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 13:20
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня заявки Политика, 13:15
Люди Севера: что значат традиционные этносы для экономики Арктики РБК+, 13:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Соболенко заявила о напряженности в отношениях с украинскими теннисистами Спорт, 13:10
ВЦИОМ сообщил о поддержке 86% россиян присоединения Крыма Политика, 13:00
Глава МИД Индии назвал хрупкой ситуацию с Китаем на гималайской границе Политика, 12:51
Облигации девелоперов: почему это выгодно застройщикам и инвесторам РБК Недвижимость, 12:44
Бывший футболист «Ливерпуля» завершил карьеру из-за проблем с сердцем Спорт, 12:36
Бразильский боец заявил о желании наказать Дацика за его длинный язык Спорт, 12:36
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 12:33
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Адвокат рассказал детали о проверках двух московских баров

Адвокат Ерохин: задержанных в московских барах Underdog и La Virgen отпустили из полиции
Задержанных в двух барах Москвы доставили в полицию, где с ними беседовали сотрудники ФСБ, сказал адвокат
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Полиция отпустила задержанных в московских крафтовых барах Underdog и La Virgen, в первом задержали посетителей, во втором — преимущественно сотрудников, сообщил РБК Константин Ерохин — адвокат, помогавший задержанным.

«Всех доставили в Басманный отдел полиции, где беседы с задержанными проводили в том числе сотрудники ФСБ, сотрудники полиции сопровождающие функции выполняли. Мероприятия в этих барах были запланированы. Задержанных просто допросили, проверяли готовность показать телефон», — сказал он.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.

По словам Ерохина, в протоколах говорится, что бары были проверены в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), соответствующее постановление было издано 14 марта. ОРМ проводились сотрудниками Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, входящей в управление ФСБ по Москве.

Адвокат отметил, что в Москве иногда проверяют заведения по подозрению в нелегальной миграции или распространении наркотиков, но этот случай, «видимо, новый вид проверочных мероприятий, который проводится ФСБ». Ерохин предположил, что сотрудники МВД посетили заведения из-за информации о том, что «один из владельцев клубов якобы собирал деньги на донейшены ВСУ, так как вопросом занимается ФСБ». Информация о сборе средств была размещена не владельцем одного из баров, а подрядчиком, ответственным за виниловый магазин, уточнил он.

«Ни одного рубля никуда не пересылали, были даны публичные извинения в СМИ. После этого бар сделал сбор для нужд беженцев с российской стороны, насколько я помню», — подчеркнул Ерохин.

Читайте на РБК Pro
Как предприниматели из России подтверждают капитал для иностранных банков
Джек Дорси — фанат ледяного душа. Стоит ли повторять за миллиардером
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Компании пока «стесняются» увольнять. Когда ждать волны сокращений

Полиция пришла в два московских бара накануне вечером, 17 марта. Согласно опубликованному агентством «Москва» видео, силовики заставили посетителей Underdog подпевать песне «Березы» группы «Любэ». Как писал Sota, в присутствии полицейских включили песни Shaman'а и композиции «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной», а одну из девушек заставили нарисовать на дверях бара букву Z и написать «За Россию».

Адвокат рассказал детали о проверках двух московских баров
Video

Ерохин тогда рассказал, что задержаны 50 человек.

Обвинение в финансировании ВСУ выдвигали против бара La Virgen прошлым летом. По данным Mash, в июле в аккаунте бара в Instagram (владелец соцсети — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилась публикация о благотворительном маркете пластинок, организаторы пообещали направить собранные деньги украинским волонтерам, собирающим помощь для украинской армии. В адрес бара поступали угрозы.

Владельцы La Virgen заявили, что аккаунт взломали; учредители заведений назвали ложными данные о том, что бары «являются точкой сбора помощи или каких-то донатов для целей украинской армии».

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Москва бары МВД ФСБ
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В два московских бара пришла полиция из-за подозрений в поддержке ими ВСУ
Общество
СБУ заподозрила жену Медведчука в финансировании Росгвардии и МВД России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter