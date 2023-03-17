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В два московских бара пришла полиция из-за подозрений в поддержке ими ВСУ

В бары Underdog и La Virgen в Москве пришла полиция из-за подозрений в поддержке ими ВСУ
Полиция пришла в бары Underdog и La Virgen в центре Москвы из-за подозрений в том, что они спонсируют ВСУ
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Полиция пришла в московские бары Underdog и La Virgen в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в силовых структурах. По данным РЕН ТВ, в барах были задержания.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что такая информация не поступала.

В Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) Underdog указано, что бар 17 марта будет закрыт «на неопределенное время по требованию полиции». La Virgen в Instagram объявил о закрытии на вечер пятницы и субботу.

Источник ТАСС рассказал, что силовики проверяли и сами заведения, и посетителей.

В начале марта ФСБ и МВД задержали жительницу Москвы по подозрению в оказании финансовой помощи ВСУ «в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Против нее возбудили уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК, предусматривает до 20 лет лишения свободы). Москвичку задержали при попытке покинуть Россию. Лефортовский суд арестовал ее на два месяца.

Еще одного россиянина, жителя Санкт-Петербурга Игоря Сиомика, который также спонсировал украинских военных и «радикальных националистических организаций», в том числе собирал средства для данной цели, обвиняют по ч.1.1 ст.205.1 УК (содействие террористической деятельности, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Как сообщила пресс-служба петербургских судов в телеграм-канале, Сиомика 17 марта арестовали на два месяца, он признал свою вину.

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