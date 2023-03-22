В Санкт-Петербурге СК опечатал два десятка баров на улицах Думская и Ломоносова

В Петербурге опечатали бары на Думской за «антиобщественные действия»

По данным «Фонтанки», около 20 баров опечатали по делу о вовлечении подростков в «совершение антиобщественных действий»

На улицах Думская и Ломоносова в центре Санкт-Петербурга опечатали около двух десятков баров, сообщает «Фонтанка». Газета опубликовала фотографии, на которых видно, что на дверях заведений наклеены сигнальные ленты Главного следственного управления СК по городу. Об этом также сообщает 78.ru.

Закрытыми оказались бары Fidel, Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и другие. По данным изданий, их опечатали в рамках уголовного дела по ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, в том числе систематическое употребление алкоголя и одурманивающих веществ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

РБК направил запрос в ГСУ СК по Санкт-Петербургу, там отказались от комментариев.

Подозреваемых в деле пока нет, передает «Фонтанка». На видео 78.ru видно объявление, наклеенное на двери одного из баров. В нем говорится, что помещение «признано вещественным доказательством по уголовному делу» и доступ к нему ограничен.

Материал дополняется