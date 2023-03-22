В Петербурге опечатали бары на Думской за «антиобщественные действия»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 16:22
«Матч ТВ» покажет матч Иран — Россия в прямом эфире Спорт, 18:07
«Волшебник» на воздушном шаре: чем запомнился Владимир Чуров Общество, 18:07 
Владимира Чурова похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах Общество, 18:04
Сумма погашенных после краха SVB стейблкоинов USDC почти достигла $6 млрд Крипто, 18:00
Глава МИД Австрии назвал неизбежным сохранение связей с Россией Политика, 17:58
В МИДе заявили о возросшем риске ядерного конфликта Политика, 17:52
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:48
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Лукашенко заявил о предложении Польши обменять задержанных за шпионаж Политика, 17:45
Шойгу наградил летчиков Су-27 после инцидента с дроном США в Черном море Политика, 17:41
Парламент Иордании призвал выслать посла Израиля Политика, 17:32
В Петербурге опечатали бары на Думской за «антиобщественные действия» Общество, 17:26
Рябков отверг возможность переговоров с США по ядерным ракетам Политика, 17:21
«Домклик» зафиксировал снижение цен на жилье в Москве в марте на 10,7% Недвижимость, 17:15
Минтранс назвал информацию об авиасообщении с Грузией непубличной Политика, 17:14
Общество ,  

В Петербурге опечатали бары на Думской за «антиобщественные действия»

В Санкт-Петербурге СК опечатал два десятка баров на улицах Думская и Ломоносова
По данным «Фонтанки», около 20 баров опечатали по делу о вовлечении подростков в «совершение антиобщественных действий»

Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото:Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

На улицах Думская и Ломоносова в центре Санкт-Петербурга опечатали около двух десятков баров, сообщает «Фонтанка». Газета опубликовала фотографии, на которых видно, что на дверях заведений наклеены сигнальные ленты Главного следственного управления СК по городу. Об этом также сообщает 78.ru.

Закрытыми оказались бары Fidel, Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и другие. По данным изданий, их опечатали в рамках уголовного дела по ст. 151 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, в том числе систематическое употребление алкоголя и одурманивающих веществ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

РБК направил запрос в ГСУ СК по Санкт-Петербургу, там отказались от комментариев.

Подозреваемых в деле пока нет, передает «Фонтанка». На видео 78.ru видно объявление, наклеенное на двери одного из баров. В нем говорится, что помещение «признано вещественным доказательством по уголовному делу» и доступ к нему ограничен.

Материал дополняется

Авторы
При участии
Ольга Ваганова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter