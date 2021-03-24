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Пандемия коронавируса ,  
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Компания из США обнаружила в санитайзерах вызывающее рак вещество

В средствах 15 марок было обнаружено высокое содержание бензола. Эти дезинфицирующие средства для рук поступили в продажу во время пандемии, когда санитайзеры основных марок были в дефиците
Фото: Allison Dinner / Reuters
Фото: Allison Dinner / Reuters

Американская фармацевтическая компания Valisure, которая занимается проверкой медицинских препаратов на рынке, обнаружила, что некоторые дезинфицирующие средства для рук содержат бензол — вещество, вызывающее рак, пишет Bloomberg.

Бензол был обнаружен в средствах, которые вышли на рынок после того, как основные санитайзеры исчезли из продажи в разгар пандемии коронавируса, пишет агентство.

Valisure проверила 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружила, что 17% содержат определяемый уровень бензола. При этом в 21 бутылке (8%) содержался бензол в объеме более двух частей на миллион — это временный предел, который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило для жидких дезинфицирующих средств для рук. По данным FDA, человек может переносить его «в течение относительно короткого периода времени».

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Самый высокий уровень бензола компания обнаружила в дезинфекторах следующих марок: artnaturals, Scentsational Soaps & Candles Inc., huangjisoo, TrueWash, The Creme Shop, Star Wars Mandalorian, Body Prescriptions, Born Basic, beauty concepts, PureLogic, Miami Carry On, Natural Wunderz, clean-protect-sanitize, Puretize, Hand Clean 100.

При этом в средстве, продаваемом под маркой artnaturals, бензол был обнаружен в объеме 16 частей на миллион. Большая часть дезинфицирующих средств, содержащих высокий уровень бензола, была произведена в Китае или США.

О том, что бензол вызывает рак, сообщало Министерство здравоохранения и социальных служб США. Подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию рака относит его к веществам с самым высоким риском наравне с асбестом.

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Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

На сайте ВОЗ говорится, что воздействие бензола «всегда ассоциировалось с целым рядом острых и долговременных неблагоприятных последствий для здоровья и с болезнями, в том числе, с раком и апластической анемией».

В 1990 году бензол был обнаружен в бутылках минеральной воды Perrier, из-за чего компания отозвала или задержала поставки в 120 стран.

О том, что не все антисептики для рук безопасны для человека, также сообщал Минпромторг России. Ведомство подготовило материалы к заседанию Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в которых указало, что на волне многократно выросших объемов потребления средств дезинфекции обнаруживаются средства, не отвечающие требованиям безопасности. При этом в министерстве признают, что данных о контрафакте выявлено крайне мало.

Минпромторг предложил провести в России эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств. Он может пройти с мая 2021 года по август 2022 года.

Автор
Мария Лисицына
дезинфекция рак фармацевтический рынок
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