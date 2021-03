Компания из США обнаружила в санитайзерах вызывающее рак вещество

В средствах 15 марок было обнаружено высокое содержание бензола. Эти дезинфицирующие средства для рук поступили в продажу во время пандемии, когда санитайзеры основных марок были в дефиците

Американская фармацевтическая компания Valisure, которая занимается проверкой медицинских препаратов на рынке, обнаружила, что некоторые дезинфицирующие средства для рук содержат бензол — вещество, вызывающее рак, пишет Bloomberg.

Бензол был обнаружен в средствах, которые вышли на рынок после того, как основные санитайзеры исчезли из продажи в разгар пандемии коронавируса, пишет агентство.

Valisure проверила 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружила, что 17% содержат определяемый уровень бензола. При этом в 21 бутылке (8%) содержался бензол в объеме более двух частей на миллион — это временный предел, который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило для жидких дезинфицирующих средств для рук. По данным FDA, человек может переносить его «в течение относительно короткого периода времени».

Самый высокий уровень бензола компания обнаружила в дезинфекторах следующих марок: artnaturals, Scentsational Soaps & Candles Inc., huangjisoo, TrueWash, The Creme Shop, Star Wars Mandalorian, Body Prescriptions, Born Basic, beauty concepts, PureLogic, Miami Carry On, Natural Wunderz, clean-protect-sanitize, Puretize, Hand Clean 100.