Врачи назвали способы сохранить кожу рук после антисептиков против COVID

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Во время пандемии COVID-19 нужно применять антисептики с оглядкой на тип кожи, а также стараться наносить их не часто и пользоваться кремами, рассказали опрошенные РБК врачи-дерматологи.

Накануне между специалистами развернулась дискуссия о способах обезопасить себя от пандемии коронавируса. Так, главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов изначально заявил, что ношение перчаток является «неэффективной мерой» борьбы с COVID-19, так как большинство не умеет их правильно надевать и снимать. Вместо этого он посоветовал пользоваться антисептиками для рук при посадке и высадке из транспорта. Однако позже он поменял свое мнение, указав, что перчатки и антисептики являются одинаково эффективной мерой для защиты от коронавируса. Затем первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напомнил, что постоянная обработка рук антисептиками может привести к тому, что вся микрофлора на коже погибнет.

Использовать антисептик для рук можно максимум три раза в день, сообщила РБК врач-дерматолог Татьяна Егорова. «Антисептик разрушает защитный гидролипидный слой кожи. Если кожа здоровая, то антисептик без вреда — максимум три раза в день. Лучше носить перчатки», — рассказала она. Чтобы не пересушивать кожу, стоит выбирать антисептики, в составе которых содержится глицерин, экстракт алоэ, а также дезинфицирующие средства с меньшим содержанием спирта. «В антисептиках в метро много спирта. Где-то на станциях есть со смягчающими веществами, где-то нет», — объяснила врач.

Определять максимальное количество нанесений антисептика в день стоит исходя из индивидуальной чувствительности кожи, рассказала РБК дерматолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова. «Каждая кожа разная и по-разному реагирует. Я нанесу 30 раз, и мне ничего не будет, а человек с аллергией в анамнезе нанесет один раз — и у него будет раздражение. Единой не существует цифры, это неправильный подход. Есть индивидуальная чувствительность кожи, от этой точки надо отталкиваться», — заявила она.

По ее словам, ношение перчаток и частое мытье рук наряду с использованием антисептика также могут привести к проблемам с кожей. «Любые дезинфицирующие вещества нарушают биом кожи, это понятно. Но перчатки — то же самое. И они нарушают микробиом кожи, приводят к тому, что она начинает сохнуть, шелушиться, появляются трещины», — подчеркнула дерматолог.