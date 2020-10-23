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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи назвали способы сохранить кожу рук после антисептиков против COVID

Фото:Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Во время пандемии COVID-19 нужно применять антисептики с оглядкой на тип кожи, а также стараться наносить их не часто и пользоваться кремами, рассказали опрошенные РБК врачи-дерматологи.

Накануне между специалистами развернулась дискуссия о способах обезопасить себя от пандемии коронавируса. Так, главный внештатный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов изначально заявил, что ношение перчаток является «неэффективной мерой» борьбы с COVID-19, так как большинство не умеет их правильно надевать и снимать. Вместо этого он посоветовал пользоваться антисептиками для рук при посадке и высадке из транспорта. Однако позже он поменял свое мнение, указав, что перчатки и антисептики являются одинаково эффективной мерой для защиты от коронавируса. Затем первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напомнил, что постоянная обработка рук антисептиками может привести к тому, что вся микрофлора на коже погибнет.

Использовать антисептик для рук можно максимум три раза в день, сообщила РБК врач-дерматолог Татьяна Егорова. «Антисептик разрушает защитный гидролипидный слой кожи. Если кожа здоровая, то антисептик без вреда — максимум три раза в день. Лучше носить перчатки», — рассказала она. Чтобы не пересушивать кожу, стоит выбирать антисептики, в составе которых содержится глицерин, экстракт алоэ, а также дезинфицирующие средства с меньшим содержанием спирта. «В антисептиках в метро много спирта. Где-то на станциях есть со смягчающими веществами, где-то нет», — объяснила врач.

Определять максимальное количество нанесений антисептика в день стоит исходя из индивидуальной чувствительности кожи, рассказала РБК дерматолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова. «Каждая кожа разная и по-разному реагирует. Я нанесу 30 раз, и мне ничего не будет, а человек с аллергией в анамнезе нанесет один раз — и у него будет раздражение. Единой не существует цифры, это неправильный подход. Есть индивидуальная чувствительность кожи, от этой точки надо отталкиваться», — заявила она.

По ее словам, ношение перчаток и частое мытье рук наряду с использованием антисептика также могут привести к проблемам с кожей. «Любые дезинфицирующие вещества нарушают биом кожи, это понятно. Но перчатки — то же самое. И они нарушают микробиом кожи, приводят к тому, что она начинает сохнуть, шелушиться, появляются трещины», — подчеркнула дерматолог.

Онищенко назвал вред от постоянного применения антисептиков из-за COVID
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Она добавила, что выбирать средства защиты от коронавируса следует исходя из личных предпочтений человека, также нужно не забывать об увлажнении кожи — через пять-десять минут после использования антисептика наносить увлажняющий крем.

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Применять антисептик надо по мере необходимости, сообщила РБК врач-дерматолог Екатерина Надежкина. «Кто-то хоть 20 раз в день может использовать, и все хорошо. А если атопический дерматит или псориаз у людей в анамнезе, то, конечно, меньшее количество раз надо использовать», — добавила она. Самым простым способом уменьшить вред от применения антисептика является крем для рук. «Реакция на антисептик у людей индивидуальна, и если есть возможность, то после него нужно использовать увлажняющий крем, чтобы кожа рук не сохла», — рассказала врач.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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