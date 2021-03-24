Минпромторг предложил маркировать антисептики и санитайзеры

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 12:49
Россия получит свой полноценный аналог Zoom в 2022 году Общество, 18:38 Адвокат заявила о проблемах со здоровьем у Навального Политика, 18:33 Путин утвердил штрафы за продажу гаджетов без российского софта Общество, 18:33 Угроза авиации из-за санкций, пробка на Суэцком канале. Главное за день Общество, 18:29 Канада ввела санкции против Бортникова, Краснова и Золотова Политика, 18:24 Падение Tesla, взлет Uniswap. Как изменились финансовые рынки в 2021 году Крипто, 18:21 Новый 280-сильный кроссовер Hyundai сфотографировали без камуфляжа Авто, 18:17 Зеленский одобрил стратегию по «деоккупации» Крыма Политика, 18:13 Минпромторг предложил маркировать антисептики и санитайзеры Экономика, 18:00 Щербакова победила в короткой программе на чемпионате мира Спорт, 18:00 В Казани мужчина поджег опорный пункт полиции Общество, 17:55 «Биткоин может обновить максимум». Как Tesla повлияет на крипторынок Крипто, 17:49 Ущерб от водной блокады Крыма оценили в ₽1,5 трлн Общество, 17:47 Кличко пригрозил остановкой общественного транспорта в Киеве из-за COVID Общество, 17:42
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минпромторг предложил маркировать антисептики и санитайзеры

Согласно проекту постановления правительства, эксперимент по маркировке предлагается провести с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В 2021–2022 годах в России планируется провести эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств. Проект постановления правительства о введении такой нормы одобрен на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Принято решение о необходимости проведения на территории России эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств», — пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Согласно проекту документа, эксперимент по маркировке предлагается провести с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.

Необходимость маркировки санитайзеров и антисептиков, по словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, стала особенно очевидна в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Даже у нас в регионе, самостоятельно производящем антисептики, есть случаи появления сомнительных косметических товаров, выдаваемых за средства дезинфекции. Маркировка косметической продукции необходима. Так мы защитим людей от подделок, честный бизнес — от недобросовестной конкуренции, а рынок станет прозрачнее», — пояснил губернатор.

Согласно материалам Минпромторга, подготовленным к Госкомиссии (РБК ознакомился с документами), с начала 2020 года в связи с пандемической ситуацией мощности по выпуску антисептиков увеличились в России более чем в восемь раз — до 380 тыс. л в сутки, а текущая обеспеченность регионов составляет 40 дней при уровне запасов порядка 6,5 млн л и суточном потреблении на уровне 160 тыс. л.

«Вместе с тем в условиях пандемии и на волне многократно возросших в марте 2020 года объемов потребления средств дезинфекции и кожных антисептиков производители отмечают наличие продукции, не отвечающей требованиям безопасности», — объясняется в документах. При этом в министерстве указывают, что, хотя «данных о контрафакте средств выявлено крайне мало», «поступающая на рынок продукция может представлять опасность для здоровья человека».

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon
Авторы
Евгений Калюков Евгений Калюков, Ирина Парфентьева
маркировка
Материалы по теме
Общества потребителей предложили спецмаркировку для упаковки товаров
Бизнес
Правительство установило сроки эксперимента по маркировке пива
Бизнес
На обязательную маркировку молока предложили выделить средства из бюджета
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter