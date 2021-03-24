Минпромторг предложил маркировать антисептики и санитайзеры

Согласно проекту постановления правительства, эксперимент по маркировке предлагается провести с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года

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В 2021–2022 годах в России планируется провести эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств. Проект постановления правительства о введении такой нормы одобрен на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Принято решение о необходимости проведения на территории России эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков — дезинфицирующих средств», — пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Согласно проекту документа, эксперимент по маркировке предлагается провести с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года.

Необходимость маркировки санитайзеров и антисептиков, по словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, стала особенно очевидна в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Даже у нас в регионе, самостоятельно производящем антисептики, есть случаи появления сомнительных косметических товаров, выдаваемых за средства дезинфекции. Маркировка косметической продукции необходима. Так мы защитим людей от подделок, честный бизнес — от недобросовестной конкуренции, а рынок станет прозрачнее», — пояснил губернатор.