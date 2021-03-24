В Петербурге продлили запрет на работу ночных клубов до конца апреля

Запрет на работу ночных клубов и дискотек будет действовать до конца апреля. Часть ограничений смягчили, например, власти разрешили увеличить число гостей на торжественной регистрации брака

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга до 30 апреля продлили запрет на публичные мероприятия и работу ночных клубов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в администрации города.

Также сохраняются и другие ограничения, в том числе масочный режим в общественных местах и на транспорте. Как ранее сообщили в Смольном, они будут действовать минимум до 15 мая. Услуги в городских организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления будут ограничены до конца сентября.

Вместе с тем в постановление городского правительства № 121, которое устанавливает ограничительные меры из-за коронавируса, внесли послабления. Например, с 25 марта власти разрешили увеличить число гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, с 30 до 40 человек.

С этого же дня максимальное число участников спортивных, физкультурных, зрелищных, торжественных, досуговых и других мероприятий повысили до 75 человек. Их проведение необходимо согласовывать с соответствующими комитетами Смольного. Ограничение на проведение в помещениях любых мероприятий с численностью участников более 50 человек действовало с 14 ноября 2020 года.