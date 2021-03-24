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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге продлили запрет на работу ночных клубов до конца апреля

Запрет на работу ночных клубов и дискотек будет действовать до конца апреля. Часть ограничений смягчили, например, власти разрешили увеличить число гостей на торжественной регистрации брака
Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Власти Санкт-Петербурга до 30 апреля продлили запрет на публичные мероприятия и работу ночных клубов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в администрации города.

Также сохраняются и другие ограничения, в том числе масочный режим в общественных местах и на транспорте. Как ранее сообщили в Смольном, они будут действовать минимум до 15 мая. Услуги в городских организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления будут ограничены до конца сентября.

Вместе с тем в постановление городского правительства № 121, которое устанавливает ограничительные меры из-за коронавируса, внесли послабления. Например, с 25 марта власти разрешили увеличить число гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака, с 30 до 40 человек.

Власти Петербурга сняли часть ограничений из-за COVID-19
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

С этого же дня максимальное число участников спортивных, физкультурных, зрелищных, торжественных, досуговых и других мероприятий повысили до 75 человек. Их проведение необходимо согласовывать с соответствующими комитетами Смольного. Ограничение на проведение в помещениях любых мероприятий с численностью участников более 50 человек действовало с 14 ноября 2020 года.

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В конце января в Петербурге сняли часть ограничений, связанных с COVID-19. В городе разрешили круглосуточную работу кафе, баров и ресторанов, увеличили допустимую заполняемость в кинотеатрах и на концертных площадках. С середины февраля в торговых центрах открылись фудкорты. Обязательная самоизоляция пожилых и лиц с хроническими заболеваниями сохранится минимум до 28 марта.

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По данным оперативного штаба на 24 марта, за все время пандемии в городе подтверждено 389,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, за последние сутки это число выросло на 807. С начала распространения инфекции в Петербурге умерли 12 тыс. зараженных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Санкт-Петербург коронавирус ограничения COVID-19
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