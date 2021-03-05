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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге продлили запрет на работу ночных клубов

Ночной полицейский рейд по барам Санкт-Петербурга
Ночной полицейский рейд по барам Санкт-Петербурга (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

В Санкт-Петербурге продлили действующие ограничения по коронавирусу, запрещающие работу ночных клубов, дискотек, а также проведение публичных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«По 28 марта продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов», — говорится в сообщении.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Помимо этого власти продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что для жителей столицы она перестает быть обязательной с 8 марта.

В Смольном отметили, что до 15 мая в Петербурге остаются в силе ограничения, которые касаются использования средства индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте. По 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга, добавили в пресс-службе.

В конце января власти отменили ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Так, с 30 января в Петербурге разрешена круглосуточная работа кафе, баров, ресторанов; допустимая заполняемость в кинотеатрах, цирках и на концертных площадках увеличилась до 50%; открылись океанариумы и зоопарки. С 12 февраля в Петербурге открылись фуд-корты в торговых центрах.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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