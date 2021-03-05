В Петербурге продлили запрет на работу ночных клубов

Ночной полицейский рейд по барам Санкт-Петербурга (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

В Санкт-Петербурге продлили действующие ограничения по коронавирусу, запрещающие работу ночных клубов, дискотек, а также проведение публичных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«По 28 марта продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов», — говорится в сообщении.

Помимо этого власти продлили самоизоляцию для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что для жителей столицы она перестает быть обязательной с 8 марта.

В Смольном отметили, что до 15 мая в Петербурге остаются в силе ограничения, которые касаются использования средства индивидуальной защиты в общественных местах и на транспорте. По 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга, добавили в пресс-службе.