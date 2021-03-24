Минздрав предложил упростить регистрацию отечественных медизделий

Российские производители смогут пройти регистрацию в один этап вместо двух, если предоставят документы о проведении испытаний

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Минздрав разработал упрощенную процедуру государственной регистрации медицинских изделий для российских производителей. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликован на портале правовых актов.

Согласно предложенному проекту правил, на смену регистрации в два этапа придет одноэтапная процедура. Ускоренным способом вывода товара на рынок смогут воспользоваться резиденты России, которые вместе с заявлением на госрегистрацию предоставят документы о проведении технических и токсикологических испытаний.

Эти испытания производитель должен будет провести во Всероссийском научно-исследовательском и испытательном институте медтехники Росздравнадзора. Клинические испытания заявитель должен провести в медорганизациях, список которых утверждает Минздрав. Эти организации должны быть включены в сеть национальных медицинских исследовательских центров. Предполагается, что продолжительность процедуры госрегистрации медицинских изделий составит от 32 до 112 рабочих дней.

Для зарубежных изделий порядок регистрации в два этапа сохранится. При этом в новой редакции предусмотрена возможность на каждом этапе экспертизы направить по два запроса для предоставления дополнительных сведений. Это, как говорится в пояснительной записке, позволит свести к минимуму вероятность отказа в регистрации.