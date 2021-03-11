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Роскачество сравнило эффективность обычных тканевых масок с медицинскими

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Самые эффективные защитные маски — изготовленные из нетканых материалов одноразовые маски. Об этом говорится в исследовании Роскачества, опубликованном на сайте организации. Исследование было проведено вместе с российским Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Эксперты пришли к выводу, что у всех тканевых масок — низкая степень бактериальной защиты, поскольку между волокнами ткани есть небольшие отверстия, которые будут пропускать бактерии. Кроме того, тканевые маски впитывают влагу, а с ней и микробы.

Организация исследовала продукцию трех производителей — Organic bug, Save Tex и Одинцовской швейной фабрики, и отметила, что не рекомендует использовать тканевые маски ни одного из них из-за высокой проницаемости. Save Tex при этом не подходит для многоразового использования, поскольку она не выдержала стирки, добавляют в Роскачестве.

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У медицинских нетканых масок нет сквозных отверстий между волокнами, они сдерживают капли мокроты и пыль, говорят эксперты. Влагу такие изделия отталкивают, но при длительном ношении — намокают. Тогда влага забивает фильтрующие волокна, и в маске становится тяжело дышать.

Например, Роскачество не рекомендовало изделия Hydrop. Эксперты выявили превышение норм дифференциального давления, означающее, что дыхание в ней будет затруднено при длительном ношении.

Кроме того, организация не рекомендовала маски ООО «Дуэт» и SmartMi: у первых эксперты установили низкую эффективность против стафилококка (43,58%), а у вторых — уровень вирусной проницаемости ниже минимальных 91% — 85%.

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У многих многоразовых масок непрочные тесемки, говорят исследователи. «Роскачество» указало, что крепления у изделий «Фастфэшн», «Инвита», «Дуэта» и Petty Star Mask могут не выдержать растяжения и легко рвутся.

Роскачество отметило 95-процентную эффективность медицинских хирургических масок — их носит заболевший, чтобы не заразить окружающих. Рекомендовала организация при этом лишь маски производства CSVT, одновременно отметив пониженную прочность их креплений.

Говоря о респираторах, эксперты указали на то, что в них тяжело дышать: особенно производства KN95 (респиратор FFP2 с клапаном) и Top Striker (респиратор FFP2 без клапана). Первую Роскачество также не рекомендует использовать в условиях пандемии COVID из-за высокой вирусной проницаемости.

Ранее, в феврале, ученые говорили о том, что к концу весны масочный режим может быть снят, поскольку темпы распространения COVID-19 снижаются. Но для этого понадобится формирование коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

маски средства индивидуальной защиты Роскачество исследование
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