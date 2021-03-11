Роскачество сравнило эффективность обычных тканевых масок с медицинскими

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Самые эффективные защитные маски — изготовленные из нетканых материалов одноразовые маски. Об этом говорится в исследовании Роскачества, опубликованном на сайте организации. Исследование было проведено вместе с российским Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).

Эксперты пришли к выводу, что у всех тканевых масок — низкая степень бактериальной защиты, поскольку между волокнами ткани есть небольшие отверстия, которые будут пропускать бактерии. Кроме того, тканевые маски впитывают влагу, а с ней и микробы.

Организация исследовала продукцию трех производителей — Organic bug, Save Tex и Одинцовской швейной фабрики, и отметила, что не рекомендует использовать тканевые маски ни одного из них из-за высокой проницаемости. Save Tex при этом не подходит для многоразового использования, поскольку она не выдержала стирки, добавляют в Роскачестве.

У медицинских нетканых масок нет сквозных отверстий между волокнами, они сдерживают капли мокроты и пыль, говорят эксперты. Влагу такие изделия отталкивают, но при длительном ношении — намокают. Тогда влага забивает фильтрующие волокна, и в маске становится тяжело дышать.