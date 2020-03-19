Правительство ввело особый порядок регистрации медицинских масок и бахил

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Правительство утвердило список медицинских изделий, которые будут проходить государственную регистрацию в особом порядке. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Всего в списке значатся 36 видов изделий, среди которых респираторы, маски, бахилы, перчатки, изолирующие и хирургические костюмы, а также другие наборы медицинской одежды.

В кабмине отметили, что особый порядок регистрации позволит в короткие сроки вводить в обращение подобные изделия, которые нужны для предотвращения распространения инфекций.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, в России зарегистрировали 199 случаев заражения. За прошедшие сутки 52 заболевших обнаружили в 23 регионах страны.