В России второй день выявили меньше 9 тыс. заболевших COVID-19

За сутки заболели 8,8 тыс. человек, вчера их было 8,4 тыс. — наименьшее число с сентября 2020-го. В лидерах суточного прироста остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России второй день подряд выявили меньше 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки зафиксировали 8861 заразившегося COVID-19. Больше всего новых случаев инфекции в Москве (1431), Санкт-Петербурге (807) и Подмосковье (535). В топ-10 российских регионов по суточной заболеваемости также вошли:

Нижегородская область (328),

Ростовская область (238),

Воронежская область (208),

Самарская область (199),

Иркутская область (175),

Саратовская область (159),

Свердловская область (140).

В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 4,48 млн человек, более 4 млн уже выздоровели.