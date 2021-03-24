В России второй день выявили меньше 9 тыс. заболевших COVID-19
В России второй день подряд выявили меньше 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
За сутки зафиксировали 8861 заразившегося COVID-19. Больше всего новых случаев инфекции в Москве (1431), Санкт-Петербурге (807) и Подмосковье (535). В топ-10 российских регионов по суточной заболеваемости также вошли:
- Нижегородская область (328),
- Ростовская область (238),
- Воронежская область (208),
- Самарская область (199),
- Иркутская область (175),
- Саратовская область (159),
- Свердловская область (140).
В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 4,48 млн человек, более 4 млн уже выздоровели.