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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день выявили меньше 9 тыс. заболевших COVID-19

За сутки заболели 8,8 тыс. человек, вчера их было 8,4 тыс. — наименьшее число с сентября 2020-го. В лидерах суточного прироста остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России второй день подряд выявили меньше 9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки зафиксировали 8861 заразившегося COVID-19. Больше всего новых случаев инфекции в Москве (1431), Санкт-Петербурге (807) и Подмосковье (535). В топ-10 российских регионов по суточной заболеваемости также вошли:

  • Нижегородская область (328),
  • Ростовская область (238),
  • Воронежская область (208),
  • Самарская область (199),
  • Иркутская область (175),
  • Саратовская область (159),
  • Свердловская область (140).

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В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 4,48 млн человек, более 4 млн уже выздоровели.

Умерли, по данным оперативного штаба, 401 человек, общее число смертей достигло 96 219. Это меньше, чем по данным Росстата, который только с прошлого апреля по январь 2021 года насчитал 200 тыс. летальных исходов. Разница связана с методологией подсчета: так, Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

Днем ранее в стране заболели 8,4 тыс. человек, что стало минимальным показателем с сентября прошлого года.

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что пандемия немного отступила, но в больницах все еще остается немало тех, кто проходит лечение от COVID-19.

Сейчас от инфекции лечатся около 380 тыс. человек, из них 103 тыс. в стационарах. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что новые вспышки коронавируса за границей связаны с отсутствием коллективного иммунитета, в том числе со вводимыми властями локдаунами: «Одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия пандемия статистика
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