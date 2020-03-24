Число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тыс. человек
Общее число людей, зараженных коронавирусной пневмонией COVID-19 в мире, превысило 400 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
В пятерке стран с наибольшим числом случаев заражения, за исключением Китая, оказались:
- Италия (69 тыс. зараженных, 6820 погибших);
- США (49,7 тыс. зараженных, 600 смертей);
- Испания (39,6 тыс. зараженных, 2,8 тыс. погибли);
- Германия (31,9 тыс. зараженных, 149 человек умерли).
Общее число жертв новой коронавирусной инфекции приближается к 18 тыс. человек. На первом месте по числу смертей стоит Италия, на втором — Китай (3,2 тыс.) на третьем — Испания.