Число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тыс. человек

Уже 400 тыс. человек по всему миру заразились COVID-19, более 100 тыс. из них выздоровели, 17,5 тыс. — умерли. На первом месте по числу жертв остается Италия

Фото: Challinee Thirasupa / Reuters

Общее число людей, зараженных коронавирусной пневмонией COVID-19 в мире, превысило 400 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

В пятерке стран с наибольшим числом случаев заражения, за исключением Китая, оказались:

Италия (69 тыс. зараженных, 6820 погибших);

США (49,7 тыс. зараженных, 600 смертей);

Испания (39,6 тыс. зараженных, 2,8 тыс. погибли);

Германия (31,9 тыс. зараженных, 149 человек умерли).

Общее число жертв новой коронавирусной инфекции приближается к 18 тыс. человек. На первом месте по числу смертей стоит Италия, на втором — Китай (3,2 тыс.) на третьем — Испания.