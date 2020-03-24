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Пандемия коронавируса ,  
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тыс. человек

Уже 400 тыс. человек по всему миру заразились COVID-19, более 100 тыс. из них выздоровели, 17,5 тыс. — умерли. На первом месте по числу жертв остается Италия
Фото: Challinee Thirasupa / Reuters

Общее число людей, зараженных коронавирусной пневмонией COVID-19 в мире, превысило 400 тыс. человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

В пятерке стран с наибольшим числом случаев заражения, за исключением Китая, оказались:

  • Италия (69 тыс. зараженных, 6820 погибших);
  • США (49,7 тыс. зараженных, 600 смертей);
  • Испания (39,6 тыс. зараженных, 2,8 тыс. погибли);
  • Германия (31,9 тыс. зараженных, 149 человек умерли).

Общее число жертв новой коронавирусной инфекции приближается к 18 тыс. человек. На первом месте по числу смертей стоит Италия, на втором — Китай (3,2 тыс.) на третьем — Испания.

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Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус предупредил, что темпы распространения коронавируса увеличиваются. Он сообщил, что намерен обратиться ко всем главам стран «Большой двадцатки» с предложением координировать работу по борьбе с заболеванием и производству медицинского оборудования.

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Из-за пандемии коронавируса уже принято решение о переносе на год Олимпиады-2020, которая должна была начаться в Токио в июле. Игры сохранят название «Токио-2020», хотя и пройдут в 2021 году.

В России, по последним официальным данным, зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом. Из них 290 случаев в Москве. За сутки в стране выявлено 57 новых случаев заражения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, последние новости, заболевшие
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