В мэрии Москвы исключили полное закрытие ресторанов и ТЦ

В столичном правительстве заверили, что пока ограничивать доступ в заведения общественного питания не планируется. Речь пока идет о закрытии определенных зон в торговых центрах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что московские власти якобы планируют полностью закрыть заведения общественного питания, торговые центры и киоски, сообщает агентство ТАСС.

«Возможное полное закрытие ресторанов, кафе, столовых и других заведений общественного питания в Москве пока не обсуждается. Рекомендовано закрыть определенные зоны в торговых центрах: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры», — сказал он.

Ранее о намерении городских властей ограничить доступы в рестораны и торговые центры сообщала газета «Ведомости». Это, по данным источников издания, следовало из плана столичных властей. Так, планировалось, что в случае объявления карантина будут закрыты ТЦ и ограничен доступ в рестораны.

На сегодняшний день в России лишь в одном регионе принято решение полностью закрыть все рестораны и кафе. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о введении такой меры, после того как у троих жителей республики появилось подозрение на коронавирус. Помимо этого, в Чечне отменены все массовые мероприятия.