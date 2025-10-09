В Думе обсудили борьбу с «синим чудовищем» и «зайцем со злобной улыбкой»

В Думе планируют ввести обязательную экспертизу игрушек, чтобы с прилавков исчезли «гробики» и «головы, которые выскакивают из унитаза». Депутаты назвали игрушки инструментами гибридной войны, «отрывающими детей от любви к Родине»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Государственной думе обсудили предложения о введении обязательной экспертизы игрушек, усилении таможенного контроля и поддержке отечественных компаний, выпускающих игрушки в духе традиционных ценностей. Обсуждение прошло на круглом столе под названием «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты», передает корреспондент РБК.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что сейчас игрушки становятся инструментом гибридной войны, через который навязывают чуждые ценности и «отрывают детей от любви к Родине». Особое внимание она обратила на продукцию крупных международных компаний, таких как Mattel, которая ушла из России, но чьи игрушки попадают в страну через параллельный импорт. По мнению Лантратовой, такие куклы, как Enchantimals и Monster High, пропагандируют деструктивные образы, связанные с культом смерти и агрессии, и могут вызывать у детей страхи и психические нарушения. Кроме того, отметила депутат, некоторые производители, зарабатывая на российском рынке, финансируют действия, направленные против интересов России.

По мнению Лантратовой, необходимо воссоздать в России институт игрушек, который бы занимался не только их разработкой, но и психологической оценкой. По словам депутата, территорию для такого института готовы выделить в Сергиевом Посаде.

Говоря о деструктивных игрушках, депутаты и приглашенные участники предпочитали не упоминать их настоящие названия. Так, первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая говорила о «синих чудовищах» и «чудовищах с улыбками», а заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации Максим Залазаев упомянул «зайца со злобной улыбкой».

«У нас социальная и санитарная экспертиза есть, но нет ни психологической, ни педагогической. И это приводит к тому, что буквально за один месяц продажи вот этих синих чудовищ возрастают в миллион раз. Чудовища с улыбкой возрастают еще в миллион раз. Я специально не называю их названия, потому что каждый раз, когда мы выходим к высокой трибуне и говорим их названия, мы их рекламируем», — сказала Буцкая.

По словам депутата, в результате работы, которую планируют провести для борьбы с деструктивными игрушками, на полках детских магазинов не будет ни «гробиков», ни «головы, которая выскакивает из унитаза».

В конце мая Буцкая жаловалась, что игрушки в виде зубастых монстров Лабубу продают в России с нарушениями, на них нет ни слова на русском языке, а также необходимой маркировки.

Залазаев рассказал, что некоторые импортеры и производители маркируют детские игрушки так, чтобы на них не распространялось действие технического регламента о безопасности игрушек. Так, у «всем известного зайца со злобной улыбкой» в документах указано, что товар является статуэткой, фигуркой или брелоком и предназначен для возраста старше 14 лет, а это выводит его из-под действия техрегламента. По словам Залазаева, сейчас на российском рынке представлено только 15% товаров отечественного происхождения.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова уверена, что нужно создавать меры поддержки для отечественных производителей, чтобы они были заинтересованы в производстве, а также стремиться к экспорту российских товаров в этой области. «Важно экспортировать свои ценности через границу. Это должна быть стратегическая задача, наши образы России, образы победы должны быть там. Мы не только должны постоянно от кого-то защищаться или готовить качественный ответ на новый вызов, но и должны формировать новую реальность, предлагать новые форматы», — сказала депутат.

Декан философского факультета МГУ Алексей Козырев вспоминал в Думе, как зарубежные игрушки заменили советские. «Большой трагедией в 90-е годы было, когда закрылся завод «Кругозор», где мы покупали игрушки для наших маленьких детей, где были нормальные человеческие куклы с добрыми лицами. И как потом все это сменилось на Барби и Кенов. Я помню, как дочка одного моего друга, десятилетняя, мне объясняла, что играет с этой куклой как проституткой. Вы понимаете? Во что еще можно было играть вот с этими плоскими, невыразительными, ужасными куклами американскими, которые пришли к нам в 90-е годы и сменили вот этих человекоподобных, замечательных кукол?» — рассказал Козырев. По его мнению, нужно выстраивать «экосистему» и выпускать игрушки по мотивам мультфильмов, чтобы создавать определенные образы, а также больше использовать изображения русских игрушек на товарах для детей.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что в 2026 году появится утвержденный перечень игрушек для детских садов. По его словам, на полках магазинов до сих пор есть те игрушки, которые формируют ценности, противоречащие традиционным российским.