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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ назвали условие для третьей волны COVID-19

Пока коллективного иммунитета к COVID-19 в мире нет, поэтому, если люди не будут соблюдать меры предосторожности, возможен риск третьей волны заболеваемости. При этом в России маски придется носить «еще некоторое время»
Фото: Lim Huey Teng / Reuters
Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Если люди не будут вести себя осторожно, возможна третья волна пандемии COVID-19, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире «России 1».

«Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, до третьей волны, возможно, [дойдет]. Зависит от поведения людей», — пояснила она.

При этом Вуйнович подтвердила, что вторая волна распространения коронавируса сейчас снижается по всему миру и число случаев заражения, по ее словам, сокращается пять недель подряд. Однако эксперт не стала озвучивать предполагаемые сроки отмены масочного режима в России и предупредила, что делать прогнозы пока рано. «Мне кажется, маски как мера личной гигиены и защита других людей будут нужны еще некоторое время», — подчеркнула Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России — РБК: «Новые штаммы — сменивший форму враг»
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Мелита Вуйнович

Пандемия коронавируса закончится, и заболевание перейдет в разряд сезонных после того, как нагрузка на систему здравоохранения снизится до уровня, не мешающего ее нормальной работе, отметила представитель ВОЗ.

В конце декабря главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что мир столкнется с третьей волной COVID-19. «Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. <...> Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп», — сказал он, пояснив, что все предыдущие эпидемии протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками заболеваемости весной и осенью.

В ВОЗ предупредили о риске третьей волны COVID-19 в Европе
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Фото:Johanna Geron / Reuters

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О том, что риски третьей волны связаны с соблюдением мер предосторожности, неоднократно говорилось ранее. Так, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предупреждал, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости в стране, число случаев заражений может вырасти, если люди не будут соблюдать ограничения. «Если мы не продержимся должным образом, существует большой риск возникновения третьей волны», — заявлял он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, предостерегала от слишком раннего смягчения карантинных мер в Европе. «Мы должны усвоить летние уроки и не повторять тех же ошибок, — говорила она. — Слишком быстрое расслабление — это риск третьей волны после Рождества».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
ВОЗ коронавирус
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