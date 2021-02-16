В ВОЗ назвали условие для третьей волны COVID-19

Пока коллективного иммунитета к COVID-19 в мире нет, поэтому, если люди не будут соблюдать меры предосторожности, возможен риск третьей волны заболеваемости. При этом в России маски придется носить «еще некоторое время»

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Если люди не будут вести себя осторожно, возможна третья волна пандемии COVID-19, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире «России 1».

«Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, до третьей волны, возможно, [дойдет]. Зависит от поведения людей», — пояснила она.

При этом Вуйнович подтвердила, что вторая волна распространения коронавируса сейчас снижается по всему миру и число случаев заражения, по ее словам, сокращается пять недель подряд. Однако эксперт не стала озвучивать предполагаемые сроки отмены масочного режима в России и предупредила, что делать прогнозы пока рано. «Мне кажется, маски как мера личной гигиены и защита других людей будут нужны еще некоторое время», — подчеркнула Вуйнович.

Пандемия коронавируса закончится, и заболевание перейдет в разряд сезонных после того, как нагрузка на систему здравоохранения снизится до уровня, не мешающего ее нормальной работе, отметила представитель ВОЗ.