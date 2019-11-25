Суд разрешил изъять имущество экс-главы Марий Эл на ₽2,2 млрд

Генпрокуратура ранее просила обратить в пользу государства, в частности, 120 объектов недвижимости, земельный участок, автомобили и наличные. Маркелов намерен обжаловать решение суда

Леонид Маркелов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Имущество обвиняемого в взятке экс-главы республики Марий Эл Леонида Маркелова на сумму в 2,2 млрд руб. должно быть обращено в доход государства. К такому решению пришел Нижегородский районный суд, где слушается иск Генпрокуратуры к бывшему чиновнику, сообщила РБК адвокат Маркелова Елена Вяткина.

По ее словам, Маркелов будет обжаловать решение суда.

Иск Генпрокуратуры к Маркелову, который занимал пост главы республики 15 лет, касается имущества, в отношении которого он не сумел предоставить сведения о приобретении на законные доходы. В частности, Генпрокуратура просила обратить в пользу государства 120 объектов недвижимости, земельный участок, а также автомобили, дорогостоящие наручные часы и наличные средства.

По словам адвоката Маркелова, в перечне Генпрокуратуры упомянуто имущество восьми юридических лиц, в том числе приобретенное раньше, чем Маркелов стал губернатором, а также имущество его супруги.