Звезду "Аватара" Сэма Уортингтона арестовали за драку

Актер Сэм Уортингтон, известный по главной роли в фильме Джеймса Кэмерона "Аватар", был арестован за драку в Нью-Йорке. Как сообщает Associated Press, 37-летний артист ударил фотографа, который пнул его девушку.

Фото: Global Look Press

Инцидент произошел накануне, 23 февраля, в одном из баров Манхэттена. Папарацци Шен Ли пнул подружку Уортингтона, после чего актер набросился на обидчика.

В драке Шен Ли получил рваные раны носа. Пострадал ли в потасовке Уортингтон, не уточняется. По информации Daily Mail, спутницей актера была 26-летняя модель Лара Бингл.

На место конфликта прибыла полиция, которая задержала драчунов. Уортингтона обвинили в нападении и отпустили под залог до суда, который намечен на 26 февраля. Что касается фотографа, ему инкриминировали угрозы, нападение и преследование и оставили под стражей до суда.

Отметим, что у звезды "Аватара" и раньше были проблемы с законом. В 2012г. Уортингтона обвинили в хулиганстве, после того как он набросился на швейцара в одном из ресторанов Атланты. Сотрудник заведения отказался пустить внутрь пьяного актера, что и привело к стычке.

Швейцару пришлось применить газовый баллончик, чтобы справиться с дебоширом. Суд запретил Уортингтону посещать этот ресторан, но позже обвинения были сняты.

Мировая известность пришла к Уортингтону в 2009г., после выхода на экраны нашумевшего "Аватара". В том же году по рекомендации Кэмерона он сыграл в фильме "Терминатор: Да придет спаситель", а в 2010г. снялся в блокбастере "Битва титанов".