Минтранс объяснил идею бронировать дату пересечения границы

Автор законопроекта о бронировании времени пересечения границы, депутат Евгений Москвичев ранее пояснял РБК, что его инициатива нацелена на устранение пробок из грузовиков

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Законопроект о бронировании времени пересечения границы коснется только грузового транспорта и нацелен на снижение скоплений фур возле пунктов пропуска, сообщили журналистам в министерстве транспорта, передает ТАСС.

«Перечень пунктов пропуска, в отношении которых устанавливается резервирование, будет определен дополнительно исходя из ситуаций, складывающихся на подъезде к ним», – пояснили в ведомстве.

Там добавили, что перечень пунктов пропуска, где будет применяться бронирование времени для пересечения границы, будет корректироваться «по мере необходимости» и «с учетом создания необходимой инфраструктуры».

Поправки, предусматривающие обязательное предварительное резервирование даты и времени для пересечения российской границы на автотранспорте внес в Думу глава комитета по транспорту Евгений Москвичев (позднее из базы данных Госдумы исчезла таблица поправок на одобрение). Депутат пояснял РБК, что инициатива касается только грузовых автоперевозок.

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