Песков заявил об отсутствии обсуждения ограничения на выезд

Песков: в Кремле не обсуждаются ограничения на выезд

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Власти не обсуждают ограничения на выезд из России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК. Так он ответил на просьбу прокомментировать поправки о бронировании даты пересечения границы на авто.

«В Кремле не обсуждается. Там по тексту тоже были даны разъяснения, можно из них исходить», — сказал Песков.

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. В разговоре с РБК парламентарий уточнил, что они затронут только грузовые перевозки на коммерческой основе.

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