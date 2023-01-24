В Думе объяснили исчезновение поправок о брони даты пересечения границы

В думе объяснили исчезновение поправок о бронировании мест для выезда за границу на машине

К поправкам о пересечении границы в определенную дату есть «замечания юридико-технического характера», сообщили РБК в аппарате думского комитета по транспорту. Текст поправок, внесенных ко второму чтению, ранее исчез из базы Думы

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Текст законопроекта о бронировании даты пересечения границы на машине находится в работе, а таблица поправок к принятию была размещена в карточке законопроекта как рабочие материалы, рассказал РБК руководитель аппарата комитета Госдумы по транспорту Ираклий Асламазов.

Поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России», которые обязывают предварительно резервировать дату и время для пересечения российской границы на автотранспорте, были внесены в думскую базу главой комитета по транспорту Евгением Москвичевым. Он заявил РБК, что обязанность бронировать дату и время выезда за границу коснется грузовых перевозчиков, а не обычных автомобилистов, однако сама таблица поправок к законопроекту, в которой была в том числе и инициатива Москвичева, из электронной базы Думы исчезла.

По словам Асламазова, к законопроекту есть замечания юридико-технического характера, и сейчас идет работа по их устранению, поэтому текст ко второму чтению сейчас недоступен. При этом, по его словам, концептуально законопроект не изменится, так как комитет уже проголосовал за их принятие. «Это не какая-то публичная информация, которую мы пытаемся скрыть», — подчеркнул руководитель аппарата думского комитета.

Он сообщил, что текст поправок вновь будет доступен перед рассмотрением законопроекта на пленарном заседании.

Поправки Москвичева были внесены к законопроекту, который уже прошел первое чтение в Госдуме (документ был внесен в августе 2022 года и первое чтение прошло в сентябре). Заработать закон должен был с первого марта.

Проектом поправок предполагалось, что обязанность бронировать время и место пресечения границы будет распространяться на автомобили россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства, это затронет как перевозчиков, так и частных лиц.

Порядок пресечения границы позднее должно будет определить правительство, установив перечень документов, требуемых для бронирования, и категории транспортных средств, которые смогут пересекать пункты контроля без очереди, а также порядок контроля за пересечением границы России.

«Это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе, перевозят грузы», — говорил Москвичев РБК. По его словам, инициатива направлена на сокращение пробок в десятки километров, водители которых вынуждены ждать очереди часами. «Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов — ничего. А у них [водителей] есть семьи — жены, дети, поэтому устраняем эту проблему», — пояснял глава думского комитета.

По его словам, система заработает не на всей границе, а «на тех пунктах пропуска, на которых есть у нас проблемы». Среди проблемных пунктов пропуска через границу он назвал «Забайкальск» (граница с Китаем), «Верхний Ларс» (граница с Грузией), «Яраг-Казмаляр» (граница с Азербайджаном). «Мы считаем, что закон вступит в силу, когда будет написана система. Это будет в 2023 году», — добавил он.