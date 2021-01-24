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СМИ узнали о подготовке властей Франции к третьему локдауну

О карантине будет объявлено в ближайшее время, власти обсуждают сроки ограничений и конкретные условия, сообщает Le Journal du Dimanche
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

В ближайшие дни французские власти могут объявить новый, третий по счету, карантин из-за коронавируса, сообщает газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в правительстве страны.

По ее данным, решение будет принято «в самое ближайшее время», сейчас обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения. Объявление очередного карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса и нового штамма из ЮАР.

Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу новых ограничений должно состояться в среду, 27 января, после посвященного этому вопросу заседания Совета по обороне, уточняет газета. Режим нового карантина вступит в силу до конца будущей недели и «продлится не менее трех недель», сообщили собеседники издания.

При этом, по данным газеты, некоторые ограничения могут быть смягчены. В частности, власти рассматривают возможность на ограниченное время разрешить работу магазинов, торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости.

Франция ужесточит правила въезда из-за нового штамма COVID-19
Общество
Фото:Veronique de Viguerie / Getty Images

Первый режим карантина во Франции был введен из-за распространения коронавируса 17 марта прошлого года и действовал до 11 мая. Второй карантин  был объявлен 30 октября и действовал до 15 декабря. Сейчас во Франции остается в силе комендантский час с 18:00 (20:00 мск) до 06:00 (08:00 мск), закрыты все рестораны и кафе, театры, кинотеатры и музеи, а также спортивные объекты.

По данным Минздрава Франции, число зараженных коронавирусом в стране превысило 3 млн, умерли 72,8 тыс. человек. За последние сутки во Франции выявили 23,9 тыс. новых случаев COVID-19.

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Великобритания сообщила о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2, в середине декабря. Впоследствии его обнаружили более чем в 60 странах, в том числе в России. В ЮАР новый штамм обнаружили в конце декабря. По данным ученых, эта мутация легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится, в связи с чем вирус становится заразнее предыдущих мутаций примерно на 50%.

Автор
Анастасия Батманова
пандемия коронавирус Франция
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