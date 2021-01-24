СМИ узнали о подготовке властей Франции к третьему локдауну

О карантине будет объявлено в ближайшее время, власти обсуждают сроки ограничений и конкретные условия, сообщает Le Journal du Dimanche

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В ближайшие дни французские власти могут объявить новый, третий по счету, карантин из-за коронавируса, сообщает газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в правительстве страны.

По ее данным, решение будет принято «в самое ближайшее время», сейчас обсуждаются сроки нового локдауна и конкретные ограничения. Объявление очередного карантина связано с быстрыми темпами распространения во Франции «британского» варианта коронавируса и нового штамма из ЮАР.

Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу новых ограничений должно состояться в среду, 27 января, после посвященного этому вопросу заседания Совета по обороне, уточняет газета. Режим нового карантина вступит в силу до конца будущей недели и «продлится не менее трех недель», сообщили собеседники издания.

При этом, по данным газеты, некоторые ограничения могут быть смягчены. В частности, власти рассматривают возможность на ограниченное время разрешить работу магазинов, торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости.