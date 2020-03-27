Во Франции на две недели продлили карантин

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Режим изоляции во Франции продлен на две недели до 15 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр страны Эдуард Филипп, передает AFP.

«Мы все еще в начале волны эпидемии», — заявил политик.

Премьер-министр уточнил, что срок действия чрезвычайных мер может быть продлен и дальше в зависимости от ситуации.

Во Франции во время действия режима изоляции можно совершать поездки только при наличии специального разрешения. Среди допустимых перемещений: посещение работы, которую нельзя осуществлять дистанционно, уход за больными или детьми, поездки по семейным обстоятельствам и короткие выходы из дома на срок не более часа в радиусе одного километра от места жительства.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил об известных властям 225 тыс. случаев нарушения режима изоляции. Пренебрежение правительственными мерами наказывается штрафом в 135 евро, при повторных нарушениях сумма увеличивается.