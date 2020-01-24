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Братьев-россиян осудили в США за мошенничество с кредитками

Игорь и Денис Грушко были признаны виновными в краже личных данных и мошенничестве. У них дома было обнаружено оборудование для создания скимминговых устройств. Оба получили по 12 лет тюрьмы
Фото: Nati Harnik / AP

В США двух россиян, братьев Игоря и Дениса Грушко, признали виновными в краже личных данных и мошенничестве с кредитными картами, говорится в сообщении на сайте американского Минюста.

По версии обвинения, братья управляли «сложной фабрикой», созданной для мошенничества с картами, из города Форт-Лодердейл, штат Флорида. Во время обыска дома у россиян сотрудники правоохранительных органов среди прочего обнаружили оборудование для создания скимминговых устройств (в том числе накладки на банкоматы), сотни фальшивых кредиток и идентификационных карт и номера еще тысяч карт. Кроме того, было найдено несколько инструкций, как совершать кражи.

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В суде доказано, что жертвами братьев Грушко, вступившими в сговор с украинцем Вадимом Вознюком, стали сотни жителей Южной Флориды. Точная сумма ущерба не называется, однако известно, что только в магазинах электроники осужденные потратили незаконно полученные $100 тыс. Россияне получили по 145 месяцев (12 лет), Вознюк — 27 месяцев тюрьмы.

В конце декабря в США группе из пяти человек, в которую входили двое россиян, предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег и финансовых махинациях. По версии американского Минюста, россияне в обход торговых ограничений хотели купить у производителя из США силовую турбину и за $17,3 млн продать неназванной компании, «подконтрольной правительству России».

Теги: США, россияне
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