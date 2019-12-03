В США двоих россиян арестовали за попытку купить турбину в обход санкций

В США двоих россиян арестовали за попытку купить турбину в обход санкций

Суд в американском штате Джорджия арестовал пятерых человек по делу о мошенничестве и отмыванию денежных средств. Обвинения предъявлены двоим граждан России, двоим итальянцам и американцу, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

Речь, в частности, идет о главе компании KS Engineering (KSE) Олеге Никитине, сотруднике компании Антоне Черемухине.

Как отметили в ведомстве, их заподозрили в сговоре с целью обойти Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Закон о реформе экспортного контроля от 2018 года (ECRA).

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