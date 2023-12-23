 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Глава МВД опроверг сообщения о предупреждениях пражского стрелка

Глава МВД Чехии: то, что стрелок предупреждал о своем намерении, — неправда
То, что открывший стрельбу в Карловом университете заранее предупреждал о своем намерении и что полиция ничего не предприняла, — неправда, заявил Вит Ракушан. Погибли 15 человек, включая самого стрелка, покончившего с собой

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан опроверг сообщения о том, что пражский стрелок заранее предупреждал о своем намерении и что полиция ничего не предприняла.

«Неправда. Это был совершенно неожиданный поступок, ставший кошмаром для журналистов и полиции. Я ценю то, что даже в этой ситуации вся операция была проведена быстро и не случилось гораздо большего несчастья», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, парламент сейчас обсуждает новый законопроект об ужесточении контроля за оружием. «Полиция должна иметь больше полномочий для конфискации оружия при определенных обстоятельствах», — считает Ракушан.

Премьер Чехии исключил терроризм в случае со стрельбой в Праге
Общество
Фото:David W Cerny / Reuters

Издание Expres.cz писало, что 24-летний студент-историк Давид Козак, застреливший более десяти человек в Карловом университете в Праге, вел телеграм-канал, в котором рассказал, что хочет устроить стрельбу и что на это его вдохновила школьница, в декабре открывшая стрельбу в брянской гимназии.

Полиция в соцсети также сообщила, что в доме стрелка нашли оружие, из которого убили двух человек в Клановицком лесу в Праге. Совпадение выявила баллистическая экспертиза. После стрельбы в Карловом университете полицейские не исключали, что подозреваемый мог быть причастен к убийству мужчины и его двухмесячной дочери.

Стрельба в пражском университете произошла 21 декабря. По данным СМИ, огонь открыл 24-летний студент Давид Козак. В результате погибли 14 человек, более 20 были ранены, нападавший покончил с собой. Россиян среди погибших и раненых при стрельбе нет, сообщил РБК пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин. 23 декабря в Чехии объявлено днем государственного траура.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Прага Университет стрельба
Материалы по теме
Три иностранца были ранены при стрельбе в университете в Праге
Общество
Число погибших при стрельбе в пражском университете выросло до 15
Общество
Кадры с места стрельбы в университете в Праге. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Глава МВД опроверг сообщения о предупреждениях пражского стрелка Общество, 06:00
На американского актера Чарли Шина напала соседка Общество, 05:41
Трамп ответил на обвинения в расизме и сравнения с Гитлером Политика, 05:09
NYT сообщила о перехвате Россией инициативы на поле боя Политика, 05:04
Байден проведет рождественские каникулы в резиденции в Кэмп-Дэвиде Политика, 04:22
В Киеве усомнились в победе на поле боя «с десятками F-16» Политика, 03:46
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 более чем на 50% за месяц Общество, 03:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россия и Украина впервые провели обмен письмами для военнопленных Политика, 02:44
Порошенко подал в суд на не выпустивших его за границу пограничников Политика, 02:41
На Украине блогера Подоляку заочно приговорили к 12 годам тюрьмы Политика, 01:58
РКН подтвердил, что нашел «пропаганду ЛГБТ» на голой вечеринке Ивлеевой Общество, 01:54
В Бердянске украинский беспилотник разрушил жилой дом Политика, 01:22
Кураев назвал «удивительной вещью» внесение в реестр иноагентов Политика, 01:16
Представительница Албании выиграла конкурс «Мисс Земля» Общество, 01:07