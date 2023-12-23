Глава МВД опроверг сообщения о предупреждениях пражского стрелка

То, что открывший стрельбу в Карловом университете заранее предупреждал о своем намерении и что полиция ничего не предприняла, — неправда, заявил Вит Ракушан. Погибли 15 человек, включая самого стрелка, покончившего с собой

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан опроверг сообщения о том, что пражский стрелок заранее предупреждал о своем намерении и что полиция ничего не предприняла.

«Неправда. Это был совершенно неожиданный поступок, ставший кошмаром для журналистов и полиции. Я ценю то, что даже в этой ситуации вся операция была проведена быстро и не случилось гораздо большего несчастья», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, парламент сейчас обсуждает новый законопроект об ужесточении контроля за оружием. «Полиция должна иметь больше полномочий для конфискации оружия при определенных обстоятельствах», — считает Ракушан.

Издание Expres.cz писало, что 24-летний студент-историк Давид Козак, застреливший более десяти человек в Карловом университете в Праге, вел телеграм-канал, в котором рассказал, что хочет устроить стрельбу и что на это его вдохновила школьница, в декабре открывшая стрельбу в брянской гимназии.

Полиция в соцсети также сообщила, что в доме стрелка нашли оружие, из которого убили двух человек в Клановицком лесу в Праге. Совпадение выявила баллистическая экспертиза. После стрельбы в Карловом университете полицейские не исключали, что подозреваемый мог быть причастен к убийству мужчины и его двухмесячной дочери.

Стрельба в пражском университете произошла 21 декабря. По данным СМИ, огонь открыл 24-летний студент Давид Козак. В результате погибли 14 человек, более 20 были ранены, нападавший покончил с собой. Россиян среди погибших и раненых при стрельбе нет, сообщил РБК пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин. 23 декабря в Чехии объявлено днем государственного траура.