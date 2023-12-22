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Посольство заявило об отсутствии россиян среди жертв стрельбы в Праге

В посольстве России заявили об отсутствии россиян среди жертв стрельбы в Праге
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Россиян среди погибших и пострадавших при стрельбе в Карловом университете нет, сообщил РБК пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин.

«Согласно информации, полученной посольством от чешских властей, граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбе в Праге нет», — сказал дипломат.

Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что трое иностранцев пострадали в результате массовой стрельбы в Карловом университете. В полиции уточнили, что речь идет о двух гражданах ОАЭ и одном нидерландце.

В Чехии объявили траур в память о жертвах стрельбы в университете Праги
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Фото:David W Cerny / Reuters

Расстрел в пражском вузе устроил 21 декабря 24-летний студент Давид Козак. У него было длинноствольное оружие с оптическим прицелом.

Во время атаки некоторые студенты, находившиеся на верхних этажах здания, выбрались на парапет под козырьком крыши. Одна из девушек не удержалась и сорвалась. Всего в результате произошедшего погибли 14 человек, более 20 получили ранения. Сам стрелявший покончил с собой.

23 декабря объявлен в Чехии днем национального траура в память о жертвах нападения.

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Теги
Россия Чехия массовая стрельба Карлов университет новости
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