Посольство заявило об отсутствии россиян среди жертв стрельбы в Праге
Россиян среди погибших и пострадавших при стрельбе в Карловом университете нет, сообщил РБК пресс-секретарь посольства России в Чехии Николай Брякин.
«Согласно информации, полученной посольством от чешских властей, граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбе в Праге нет», — сказал дипломат.
Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что трое иностранцев пострадали в результате массовой стрельбы в Карловом университете. В полиции уточнили, что речь идет о двух гражданах ОАЭ и одном нидерландце.
Расстрел в пражском вузе устроил 21 декабря 24-летний студент Давид Козак. У него было длинноствольное оружие с оптическим прицелом.
Во время атаки некоторые студенты, находившиеся на верхних этажах здания, выбрались на парапет под козырьком крыши. Одна из девушек не удержалась и сорвалась. Всего в результате произошедшего погибли 14 человек, более 20 получили ранения. Сам стрелявший покончил с собой.
23 декабря объявлен в Чехии днем национального траура в память о жертвах нападения.
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