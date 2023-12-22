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Премьер Чехии исключил терроризм в случае со стрельбой в Праге

Премьер Чехии Фиала: стрельба в университете в Праге не была актом терроризма

Стрельба в здании Карлова университета в Праге не была актом терроризма или организованной преступной группы, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает издание Reflex.cz.

«На данный момент кажется, что это был поступок стрелка-одиночки, который сейчас мертв. Таким образом, это не акт международного терроризма или организованной группы», — сказал Фиала.

Он отметил, что силы безопасности держат ситуацию под контролем и дальнейшей опасности для граждан Чехии нет.

Кадры с места стрельбы в университете в Праге. Видео
Общество

Днем 15 декабря неизвестный открыл огонь в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги. В итоге погибли 15 человек, включая стрелка, пострадали еще 25 человек.

Стрельбу, предположительно, устроил 24-летний студент-историк Давид Козак. По данным Aktu.cz, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой. Во время стрельбы студенты и преподаватели забаррикадировались в аудиториях, некоторые укрылись на крыше.

Expres.cz писало, что Козак вел телеграм-канал, в котором рассказал, что на массовое убийство его вдохновила школьница, которая в декабре открыла стрельбу в гимназии в Брянске. В постах, которые приводит издание, юноша писал, что устроившая стрельбу брянская школьница ему «очень помогла».

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Чехия Прага стрельба Университет терроризм теракт
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