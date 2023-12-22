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В Чехии объявили траур в память о жертвах стрельбы в университете Праги

Премьер Фиала: 23 декабря будет днем траура в память о жертвах стрельбы в Праге
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Правительство Чехии объявило 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах стрельбы в Карловом университете в Праге. Об этом сообщил на пресс-конференции после экстренного заседания кабмина премьер республики Петр Фиала.

«Правительство приняло решение объявить 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах беспрецедентного нападения», — сказал Фиала.

Стрельба на философском факультете Карлова университета произошла днем 21 декабря. Нападавший, 24-летний студент-историк Давид Козак, сначала убил своего отца в Гостоуни, после чего поехал в Прагу, где устроил массовый расстрел. Огонь он вел из длинноствольного оружия с оптикой.

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Фото:David W Cerny / Reuters

В результате трагедии погибли 15 человек, включая самого стрелка, совершившего самоубийство. Более 20 получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас полиция проверяет информацию о том, что Козак вел телеграм-канал, в котором рассказывал, что хочет устроить стрельбу и покончить с собой. Помимо этого автор канала писал, что школьница, расстрелявшая одноклассников в Брянске, очень ему помогла.

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Теги
Чехия стрельба Карлов университет день траура
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