Премьер Фиала: 23 декабря будет днем траура в память о жертвах стрельбы в Праге

В Чехии объявили траур в память о жертвах стрельбы в университете Праги

Фото: David W Cerny / Reuters

Правительство Чехии объявило 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах стрельбы в Карловом университете в Праге. Об этом сообщил на пресс-конференции после экстренного заседания кабмина премьер республики Петр Фиала.

«Правительство приняло решение объявить 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах беспрецедентного нападения», — сказал Фиала.

Стрельба на философском факультете Карлова университета произошла днем 21 декабря. Нападавший, 24-летний студент-историк Давид Козак, сначала убил своего отца в Гостоуни, после чего поехал в Прагу, где устроил массовый расстрел. Огонь он вел из длинноствольного оружия с оптикой.

В результате трагедии погибли 15 человек, включая самого стрелка, совершившего самоубийство. Более 20 получили ранения разной степени тяжести.

Сейчас полиция проверяет информацию о том, что Козак вел телеграм-канал, в котором рассказывал, что хочет устроить стрельбу и покончить с собой. Помимо этого автор канала писал, что школьница, расстрелявшая одноклассников в Брянске, очень ему помогла.