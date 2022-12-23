Путин наградил Швыдкого и Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени президент наградил своего спецпредставителя Михаила Швыдкого, орденом II степени — народную артистку России Надежду Бабкину

Михаил Швыдкой (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени своего специального представителя по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого за заслуги в проведении мероприятий с зарубежными странами. Ордена и почетные звания присвоены также другим деятелям культуры, следует из указа главы государства.

«За большие заслуги в подготовке и проведении разноплановых масштабных мероприятий с зарубежными странами в сфере культуры, образования и обменов наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Швыдкого Михаила Ефимовича», — говорится в тексте указа.

Также «за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность» орденом «За заслуги перед Отечеством», но уже II степени, президент наградил народную артистку России Надежду Бабкину.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства. Орден учрежден 2 марта 1994 года указом президента России, имеет четыре степени. Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» является I степень.

Кроме этого, орденом Александра Невского награжден адвокат Анатолий Кучерена, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены вице-президент Российской академии художеств Михаил Посохин и худрук Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет» Вячеслав Гордеев. Режиссер театра им. Вахтангова Владимир Иванов и гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников удостоены орденов Дружбы.

Михаил Швыдкой родился 5 сентября 1948 года в городе Кант Киргизской ССР. В Москве окончил среднюю школу и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности «театроведение». С 1973-го по 1990-е годы работал в журнале «Театр», который покинул в должности заместителя главного редактора. В 1993–1997 годах занимал пост заместителя министра культуры России, с мая 1998-го — председатель ВГТРК. До февраля 2004-го был министром культуры России (в правительстве Михаила Касьянова).

В сентябре 2008 года «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность» Швыдкой был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. С октября 2008 года — президент Академии российского телевидения (АРТ). Специальный представитель президента по культуре с августа 2008 года.

С начала спецоперации на Украине Швыдкой курировал возвращение в Россию «застрявших» на западных выставках экспонатов российских музеев. Так, в апреле таможня Финляндии сообщила о задержании трех партий товаров, «попадающих под санкции ЕС». Среди них были экспонаты из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Пушкинского музея. Также с проблемами по возвращению произведений в Россию столкнулись ряд картин из коллекции братьев Морозовых после прошедшей во Франции выставки фонда Louis Vuitton. В итоге 16 июля Швыдкой сообщил о возвращении всех экспонатов музейного фонда России.

Ранее спецпредставитель президента выразил мнение, что предметы искусства из российского музейного фонда «какое-то время должны побыть дома» — до тех пор, «пока ситуация не успокоится».