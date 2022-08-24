Швыдкой объявил об отмене премии ТЭФИ в этом году

Главную телевизионную премию России в этом году вручать не будут, в последний раз церемония прошла в 2019 году. Однако конкурс «ТЭФИ-Регион» отменять не стали, он будет проходить в три этапа

Михаил Швыдкой (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ в этом году не состоится, заявил представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«В этом году ТЭФИ не состоится. «ТЭФИ-Регион» (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа», — сказал Швыдкой (цитата по «Интерфаксу).

В мае Швыдкой анонсировал перенос церемонии до окончания военной операции на Украине.

«Я думаю, что мы не будем проводить церемонию ТЭФИ в ближайшее время, мне кажется, что это в высшей степени нецелесообразно. Потому что вручение премии ТЭФИ — это всегда праздник, атмосфера такой повышенной радости, я думаю, что такого рода праздничное мероприятие сегодня неуместно», — сказал он тогда.

По его словам, церемонию отложат как минимум до завершения «острой части» военной операции или же до ее полного окончания. Михаил Швыдкой добавил, что надеется, что церемония пройдет «в обозримом будущем».

Телевизионную премию ТЭФИ учредил фонд «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором конкурса стал Комитет индустриальных телевизионных премий. Соискателями награды являются производители телевизионных программ: теле- и кинокомпании, студии, продюсерские объединения и центры. Победители награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.

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В последний раз премия ТЭФИ вручалась в 2019 году. В октябре 2020 года из-за пандемии коронавируса ее перенесли на май 2021 года, после чего ее снова перенесли на неопределенное время.

В 2018 году организаторы ТЭФИ приняли новый регламент премии, утвердив новые правила голосования. Суть изменений свелась к тому, что каждый учредитель будет направлять для определения победителей не по 20, а по 150 экспертов. Такую формулу предложили на факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ. Кроме того, с трех до пяти увеличилось число кандидатов в каждой номинации.

Решение было принято после того, как тележурналист Владимир Познер раскритиковал организаторов премии. Он заявил, что порядок проведения ТЭФИ «не имеет ничего общего с демократическим выбором». До 2013 года финалистов определяли все члены телевизионной академии, отмечал Познер, а потом численность жюри сократилась. «В выборе же победителей участвовали всего 14 человек — по два от каждого учредителя», — подчеркнул журналист.