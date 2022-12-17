Два подростка погибли при стрельбе возле школы в Техасе

Во время стрельбы возле старшей школы Бенито Хуареса в Чикаго погибли два человека, еще двое пострадали, сообщает CNN со ссылкой на представителя полиции Дэвида Брауна.

По его словам, после инцидента пока никто не задержан.

В пресс-релизе полиция сообщила, что погибшие — мальчики 14 и 15 лет. По данным CBS, они получили ранения головы. Пострадали еще один юноша и девушка, обоим 15 лет.

Телеканал ABC7 Chicago сообщает, что стрельба произошла около 14:30 по местному времени (23:30 мск 16 декабря), в тот момент, когда закончились занятия и школьники покидали учебное заведение. По данным канала, раненые находятся в больнице, но их жизням ничего не угрожает.

После инцидента губернатор штата Иллинойс, где находится Чикаго, Джей Би Притцкер в Twitter подтвердил данные о жертвах и пострадавших и отметил, что «учащиеся заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности», а американское общество пора избавить «от насилия с применением огнестрельного оружия».

В конце октября, на Хеллоуин, во время стрельбы в Чикаго пострадали 14 человек. Инцидент произошел в районе, где люди часто проводят встречи и собрания. Огонь по толпе открыли стрельбу из проезжавшего автомобиля. Среди пострадавших было трое детей.