Один человек погиб при стрельбе в баре Парижа

В кальянной на улице Попенкур на востоке Парижа произошла стрельба, в результате погиб один человек, еще четверо получили ранения, передает французский телеканал BFM.

Бар, где произошел инцидент, находится в 11-м округе города. По данным телеканала, огонь открыли двое мужчин, которые подъехали к заведению на машине около 21:35 по местному времени (22:35 мск). Первые пули попали в людей на террасе.

Одного из стрелявших скрутили постоянные посетители бара. Второй стрелок скрылся, его разыскивают, сообщил BFMTV источник в полиции. Правоохранители полагают, что нападавшие хотели отомстить кому-то из своих знакомых. По словам главы района Франсуа Вогелена, которые приводит телеканал, точные мотивы стрелков пока неизвестны.

В начале июля стрельба произошла в барах двух городов ЮАР - Соуэто и Питермарицбурге. В результате погибли 18 человек, 31 получил ранения. Детективы, расследовавшие первое дело, рассказывали, что на заведение напали несколько человек в возрасте от 19 до 35 лет, после атаки они уехали с места на белой машине. Второй бар обстреляли двое мужчин, приехавших на Volkswagen Polo. Они ворвались в заведение вечером и открыли огонь по людям. Мотивы напавших на оба бара власти не уточняли.