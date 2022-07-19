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Один человек погиб при стрельбе в баре Парижа

В кальянной на улице Попенкур на востоке Парижа произошла стрельба, в результате погиб один человек, еще четверо получили ранения, передает французский телеканал BFM.

Бар, где произошел инцидент, находится в 11-м округе города. По данным телеканала, огонь открыли двое мужчин, которые подъехали к заведению на машине около 21:35 по местному времени (22:35 мск). Первые пули попали в людей на террасе.

В ЮАР при стрельбе в двух барах погибли 18 человек
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Фото:Lunganee / Twitter

Одного из стрелявших скрутили постоянные посетители бара. Второй стрелок скрылся, его разыскивают, сообщил BFMTV источник в полиции. Правоохранители полагают, что нападавшие хотели отомстить кому-то из своих знакомых. По словам главы района Франсуа Вогелена, которые приводит телеканал, точные мотивы стрелков пока неизвестны.

В начале июля стрельба произошла в барах двух городов ЮАР - Соуэто и Питермарицбурге. В результате погибли 18 человек, 31 получил ранения. Детективы, расследовавшие первое дело, рассказывали, что на заведение напали несколько человек в возрасте от 19 до 35 лет, после атаки они уехали с места на белой машине. Второй бар обстреляли двое мужчин, приехавших на Volkswagen Polo. Они ворвались в заведение вечером и открыли огонь по людям. Мотивы напавших на оба бара власти не уточняли.

Теги
стрельба Париж Франция
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