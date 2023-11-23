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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан. Видео

В центре Москвы загорелся ресторан Steak it easy

На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан. Видео
Video

На Новом Арбате в центре Москвы произошел пожар в ресторане Steak it easy, сообщают телеграм-каналы Shot и Baza.

По информации каналов, на первом этаже заведения загорелся потолок, посетителей эвакуировали. В этом же здании находится другое заведение — ресторан Chesterfield. «В нашем ресторане нет пожара», - сообщили РБК в ресторане «Честерфилд».

«По прибытии пожарных происходило загорание в вытяжке 22-этажного административного здания (в ресторане). Открытое горение ликвидировано. Информации по пострадавшим не поступало», — сообщили РБК в МЧС.

Steak it easy специализируется на блюдах с мясом: в нем подают стейки, бургеры и рыбу, приготовленные с помощью гриль-печи «Хоспер».

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Общество

В июле в Москве загорелось здание с ресторанами «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» на Тверском бульваре. Из-за работы техники пожарных на бульваре по четной стороне перекрыли движение. Как уточнили в ГУ МЧС по Москве, возгорание появилось на крыше дома. Из ресторанов эвакуировали людей.

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Теги
Москва Новый Арбат Пожар рестораны новости

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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