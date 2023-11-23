На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан. Видео

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На Новом Арбате в центре Москвы произошел пожар в ресторане Steak it easy, сообщают телеграм-каналы Shot и Baza.

По информации каналов, на первом этаже заведения загорелся потолок, посетителей эвакуировали. В этом же здании находится другое заведение — ресторан Chesterfield. «В нашем ресторане нет пожара», - сообщили РБК в ресторане «Честерфилд».

«По прибытии пожарных происходило загорание в вытяжке 22-этажного административного здания (в ресторане). Открытое горение ликвидировано. Информации по пострадавшим не поступало», — сообщили РБК в МЧС.

Steak it easy специализируется на блюдах с мясом: в нем подают стейки, бургеры и рыбу, приготовленные с помощью гриль-печи «Хоспер».

В июле в Москве загорелось здание с ресторанами «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» на Тверском бульваре. Из-за работы техники пожарных на бульваре по четной стороне перекрыли движение. Как уточнили в ГУ МЧС по Москве, возгорание появилось на крыше дома. Из ресторанов эвакуировали людей.