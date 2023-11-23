В Подмосковье произошел пожар на электроподстанции
Инцидент с электроподстанцией произошел в Ленинском городском округе Подмосковья, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Лыткарино.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Лыткарино, инцидент произошел в селе Молоково.
«На территории городского округа Лыткарино все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.
В ночь на 23 ноября телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на очевидцев писали о вспышке со стороны электроподстанции в Лыткарино. По данным Baza, около часа ночи местные жители заметили вспышку со стороны подстанции, после чего в округе отключилось электричество, а в стороне подстанции начался небольшой пожар. Несколько населенных пунктов Подмосковья было обесточено, пишет канал.
Очевидец Shot рассказал, что приблизительно в час ночи он увидел «яркое зарево в небе и услышал свист» со стороны электроподстанции в Лыткарино.
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