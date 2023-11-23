«Коммерсантъ» узнал, что власти могут ужесточить активацию сим-карт

Власти могут обязать операторов активировать проданные сим-карты только после проверки данных абонентов в МВД, выяснил «Ъ». Сейчас их можно активировать сразу после покупки, а операторы сверяют данные с базой МВД в течении месяца

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Правительство обсуждает ужесточение оборота сим-карт, в качестве одной из мер предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Об этом со ссылкой на источники в двух крупных операторах связи сообщает «Коммерсантъ»

Как отмечает газета, в настоящее время граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца. По данным источников, пока не ясно, в какие сроки должна будет проходить сверка с базами МВД, если оборот сим-карт ужесточат, однако на это потребуется как минимум два дня.

Собеседник газеты в одном из федеральных операторов уточнил, что идея пока «не оформлена в законодательную инициативу». В Минцифры заявили, что не выступали с подобной инициативой. В МВД и Роскомнадзоре не ответили на запрос «Коммерсанта».

В Tele2 изданию напомнили, что сейчас полномочия по мониторингу соблюдения операторами обязанности по проверке сведений об абонентах принадлежат Роскомнадзору: «Каждый из операторов передает в ведомство данные, в том числе обо всех заключаемых договорах, они проверяются, и в случае вопросов регулятор делает запрос на повторную идентификацию».

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заявили о поддержке «инициатив, направленных на борьбу с распространением серых сим-карт и каналами их сбыта». Однако, подчеркнули в компании, принимая новые меры по обязательной идентификации абонентов, «важно уделить внимание построению клиентского пути для нерезидентов — они не должны столкнуться со сложностями с получением услуг связи».

«С введением МВД дополнительной проверки сим-карт, вероятно, первой из процесса продаж выпадет мелкая локальная розница, поскольку усложнение процесса проверки приведет к значительному увеличению нагрузки на сотрудников», — прокомментировала инициативу директор «S+Консалтинг» Айса Бадаева. В среднем через такие каналы проходит 10–15% продаж сим-карт крупных российских операторов, добавила она.

В начале августа РКН начал требовать от операторов блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными, писали «Ведомости». Речь идет о сим-картах, которые раздают в людных местах без заключения договора, либо о корпоративных картах, массово закупаемых компаниями для сотрудников. После получения списка номеров от регулятора оператор должен в течение трех дней уведомить абонента, после чего тот в течение 15 дней может актуализировать сведения о себе на портале «Госуслуги», через приложение оператора или в салоне связи, иначе номер будет заблокирован. На тот момент, по подсчетам газеты, в России могло быть до 7 млн серых сим-карт.

Как позже уточнили в Роскомнадзоре, прекратить обслуживать номера абонентов с неактуальными персональными данными обператоров обязали в рамках борьбы с мошенничеством, телефонным терроризмом и других видов правонарушений.

Согласно закону «О связи», оператор должен до начала оказания услуг самостоятельно проверять достоверность информации об абонентах, в том числе сведений о конечных пользователях, если сим-карты оформлены на ИП и компании. Персональные сведения, которые обязан уточнить оператор, — ФИО, дата рождения и паспортные данные клиента. Летом 2021 года вступил в действие закон, обязавший бизнес подавать сведения о конечных пользователях корпоративных сим-карт в ЕСИА. Роскомнадзор наделили правом требовать от оператора блокировки незарегистрированного номера.

Неделей ранее «Коммерсантъ» также писал о предложении Минцифры отображать на «Госуслугах» данные об оформленных на пользователя сим-картах. Инициатива должна помочь гражданам отслеживать использование их телефонных номеров в мошеннических целях, пояснил один из собеседников газеты. «Увидев в системе «Госуслуги» номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — объяснил источник.