«Ъ» узнал о предложении размещать данные о сим-картах на «Госуслугах»

Минцифры предложило отображать на «Госуслугах» данные об оформленных на пользователя сим-картах, выяснил «Ъ». Таким образом власти рассчитывают бороться с мошенничеством — инициатива позволит гражданам блокировать старые номера

Фото: Андрей Любимов / РБК

На портале «Госуслуги» может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах, чтобы у пользователей была возможность проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях, и при необходимости заблокировать его, выяснил «Коммерсантъ».

По словам источников газеты, Минцифры предлагает создать на «Госуслугах» специальный раздел, где будут отражены все зарегистрированные на гражданина сим-карты. Инициатива должна помочь гражданам отслеживать использование их телефонных номеров в мошеннических целях, пояснил один из собеседников «Коммерсанта».

«Увидев в системе «Госуслуги» номер, который не используется или который был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — объяснил источник.

Согласно текущему законодательству абонент может заблокировать сим-карту в личном кабинете оператора, через звонок ему или визит в салон связи. По закону «О связи» оператор обязан сам проверять достоверность сведений об абоненте еще до начала оказания услуг, в том числе данные о конечных пользователях, если сим-карта оформлена на юрлиц и МП. С 2021 года на портале «Госуслуги» также работает подтверждение данных о пользователе корпоративных сим-карт.

Как пояснили РБК в МТС, закон уже требует от операторов связи предоставлять абоненту сведения об оформленных на него сим-картах. «Необходимо изучать технические параметры нового решения. Полагаем, что сбор дополнительных сведений на «Госуслугах» избыточен, они в любом случае должны предоставляться самим оператором и не собираться на иных ресурсах», — рассказали в пресс-службе.

В компании также указали, что возможность закрывать номера через личный кабинет в «Госуслугах» «может предоставить потенциальным злоумышленникам дополнительный инструмент причинения ущерба и лишить граждан оперативного противодействия мошенническим действиям».

Оператор Tele2 заявил о поддержке инициатив, которые «способствуют улучшению клиентского пути и обелению рынка мобильной связи». Как уточнили в компании «Коммерсанту», реализовать информационную часть идеи Минцифры возможно, однако потребуется «особое внимание к безопасности баз данных клиентов». Управление номером через «Госуслуги» «требует более глубокой технической экспертизы», считают в Tele2.

В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») напомнили РБК, что любой клиент сегодня может обратиться с запросом о блокировке номера любым удобным ему способом — написать в чате мобильного приложения или в соцсетях, позвонить в call-центр или лично посетить офис.

В 2023 году число попыток телефонного мошенничества в отношении россиян достигло 8,6 млн в сутки против 5 млн в 2022 году, сообщали в «Сбербанке». По словам зампреда правления банка Станислава Кузнецова, самой популярной схемой мошенничества остается схема с переводом или взносом на «безопасный счет»: на нее приходится свыше 77% попыток мошенничества.

Кроме предложения о сим-картах, Минцифры предложило вносить больше данных юрлиц в «Госуслуги», пишут «Ведомости». По данным газеты, таким образом банки и кредитные организации смогут получать больше информации об учредительных документах, о руководителях, владельцах, выгодоприобретателях компаний, о налогообложении и исполнении организацией налоговых обязанностей, в том числе о налоговых декларациях, выплатах и задолженностях.

«Минцифры совместно с Банком России и сообществом организаций финансового рынка предлагает расширить перечень сведений, которые могут содержаться в цифровом профиле и передаваться из него организациям, участвующим в проведении эксперимента», — сообщила «Ведомостям» пресс-служба министерства.

Сейчас в личном кабинете юрлица отображаются, например, сведения выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП, данные о наличии и блокировке счетов, задолженности перед государством и др. Согласно инициативе Минцифры, помимо вышеперечисленных данных, в профиле теперь будут отображаться данные об особенностях деятельности организации, в частности об аккредитации IT-компаний, лицензиях и получении поддержки МСП.