Роскомнадзор потребовал заблокировать серые сим-карты россиян

Роскомнадзор в апреле требовал от операторов связи проверить личные данные абонентов, а в августе поручил им заблокировать номера тех, кто в течение двух недель не актуализируют информацию о себе

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Операторы связи стали с начала августа получать от Роскомнадзора требования блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в двух операторах связи и гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова.

Речь идет о сим-картах, которые раздают в людных местах без заключения договора, либо о корпоративных картах, массово закупаемых компаниями для сотрудников.

В России примерно 6,5–7 млн серых сим-карт, подсчитали в Telecom Daily. «И до сих пор можно без проблем купить «симку» без паспорта у уличных продавцов, к примеру на всевозможных вокзалах», — рассказал Кусков. Он отметил, что количество таких сим-карт постепенно снижается: два года назад их было порядка 11 млн.

После получения списка номеров от регулятора оператор связи обязан в течение трех дней уведомить абонента, после чего тот в течение 15 дней может актуализировать сведения о себе на портале «Госуслуги», через приложение оператора или в салоне связи.

В апреле операторы связи уже начали массовую рассылку абонентам уведомлений с просьбой подтвердить свои персональные данные. Тогда Роскомнадзор объяснял это проведением мониторинга достоверности сведений об абонентах, «внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными сим-картами».

Но до начала августа регулятор не требовал блокировать номера, отметили источники «Ведомостей» в операторах. Один из них рассказал, что в каждом запросе от РКН содержатся около 50 тыс. номеров и если их владельцы не подтвердят данные, то операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2) заблокируют в общем около 1 млн сим-карт в соответствии с законом «О связи».