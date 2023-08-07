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Роскомнадзор потребовал заблокировать серые сим-карты россиян

«Ведомости»: РКН потребует в августе заблокировать до 7 млн серых сим-карт
Роскомнадзор в апреле требовал от операторов связи проверить личные данные абонентов, а в августе поручил им заблокировать номера тех, кто в течение двух недель не актуализируют информацию о себе
Фото: Михаил Артамонов / Shutterstock
Фото: Михаил Артамонов / Shutterstock

Операторы связи стали с начала августа получать от Роскомнадзора требования блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в двух операторах связи и гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова.

Речь идет о сим-картах, которые раздают в людных местах без заключения договора, либо о корпоративных картах, массово закупаемых компаниями для сотрудников.

В России примерно 6,5–7 млн серых сим-карт, подсчитали в Telecom Daily. «И до сих пор можно без проблем купить «симку» без паспорта у уличных продавцов, к примеру на всевозможных вокзалах», — рассказал Кусков. Он отметил, что количество таких сим-карт постепенно снижается: два года назад их было порядка 11 млн.

После получения списка номеров от регулятора оператор связи обязан в течение трех дней уведомить абонента, после чего тот в течение 15 дней может актуализировать сведения о себе на портале «Госуслуги», через приложение оператора или в салоне связи.

В апреле операторы связи уже начали массовую рассылку абонентам уведомлений с просьбой подтвердить свои персональные данные. Тогда Роскомнадзор объяснял это проведением мониторинга достоверности сведений об абонентах, «внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными сим-картами».

Но до начала августа регулятор не требовал блокировать номера, отметили источники «Ведомостей» в операторах. Один из них рассказал, что в каждом запросе от РКН содержатся около 50 тыс. номеров и если их владельцы не подтвердят данные, то операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2) заблокируют в общем около 1 млн сим-карт в соответствии с законом «О связи».

Этот закон обязует оператора связи до начала оказания услуг самостоятельно проверять достоверность информации об абонентах, в том числе сведений о конечных пользователях, если сим-карты оформлены на ИП и компании. Такое требование действует уже пять лет, с 2018-го. Персональные сведения, которые обязан уточнить оператор, — ФИО, дата рождения и паспортные данные клиента.

Летом 2021 года вступил в действие закон, обязавший бизнес подавать сведения о конечных пользователях корпоративных сим-карт в ЕСИА. Роскомнадзор наделили правом требовать от оператора блокировки незарегистрированного номера.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Роскомнадзор сим-карты сим-карта блокировка персональные данные Госуслуги
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