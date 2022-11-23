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МВД присвоило коды автомобильных номеров новым регионам России
За новыми регионами России, которые вошли в состав страны 30 сентября, закрепили коды регионов для автомобильных номеров 80, 81, 84 и 85. Приказ главы МВД Владимира Колокольцева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые регионы получили следующие цифровые коды:
- Донецкая народная республика — 80;
- Луганская народная республика — 81;
- Херсонская область — 84;
- Запорожская область — 85.
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