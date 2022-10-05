МВД опубликовало коды автомобильных номеров для новых субъектов России

МВД предложило коды автомобильных номеров для ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья

У четырех новых субъектов Федерации появятся коды автомобильных номеров, которые ранее принадлежали упраздненным регионам

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Министерство внутренних дел разработало проект приказа о цифровых кодах для вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов правовых актов.

Изменения вносятся в приказ МВД России от 5 октября 2017 года № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

Новые регионы получат следующие коды:

Донецкая Народная Республика — 80;

Луганская Народная Республика — 81;

Херсонская область — 84;

Запорожская область — 85.

Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения необходимы «в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей

‎и образованием в ее составе новых субъектов».

В связи с этим возникла необходимость «закрепления цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении».

Читайте на РБК Pro Pro Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Инструкции Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Инструкции Pro В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос В России появятся электрокары массовых китайских брендов. Будет ли спрос Статьи Pro Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников Инструкции Pro Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Исследования Pro Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше Статьи

Все предложенные МВД коды для новых регионов когда-то принадлежали другим регионам.

80 принадлежал Агинскому Бурятскому автономному округу, который в 2008 году был объединен с Читинской областью с образованием Забайкальского края.

81 — Коми-Пермяцкому автономному округу, который в 2005 году был включен в состав Пермского края.

84 — Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу, который в 2007 году был включен в состав Красноярского края.

85 — принадлежал Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, который в 2008 году был включен в состав Иркутской области.

Совет Федерации 4 октября 2022 года ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. За день до этого документы единогласно одобрила Госдума.