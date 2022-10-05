МВД опубликовало коды автомобильных номеров для новых субъектов России
Министерство внутренних дел разработало проект приказа о цифровых кодах для вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов правовых актов.
Изменения вносятся в приказ МВД России от 5 октября 2017 года № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».
Новые регионы получат следующие коды:
- Донецкая Народная Республика — 80;
- Луганская Народная Республика — 81;
- Херсонская область — 84;
- Запорожская область — 85.
Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения необходимы «в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей
и образованием в ее составе новых субъектов».
В связи с этим возникла необходимость «закрепления цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении».
Все предложенные МВД коды для новых регионов когда-то принадлежали другим регионам.
- 80 принадлежал Агинскому Бурятскому автономному округу, который в 2008 году был объединен с Читинской областью с образованием Забайкальского края.
- 81 — Коми-Пермяцкому автономному округу, который в 2005 году был включен в состав Пермского края.
- 84 — Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономному округу, который в 2007 году был включен в состав Красноярского края.
- 85 — принадлежал Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, который в 2008 году был включен в состав Иркутской области.
Совет Федерации 4 октября 2022 года ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. За день до этого документы единогласно одобрила Госдума.