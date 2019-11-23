Рогозин заявил о контроле стройки на Восточном спутниками зондирования

Для объективного контроля за строительством космодрома Восточный в «Роскосмосе» со спутников еженедельно получают кадры, которые позволяют зафиксировать объем работ, количество техники и число людей, доложил Рогозин Путину

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

«Роскосмос» контролирует строительство второй очереди космодрома Восточный с помощью спутников зондирования Земли. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, «Роскосмос» решил использовать орбитальную группировку зондирования Земли «для объективного контроля». Спутники делают снимки того, что происходит на месте. «Проводим съемки, сличаем, что произошло за неделю, так, чтобы процессы были уже более-менее очевидны», — уточнил Рогозин.

Он добавил, что дальше информация не используется «как голый снимок», а проходит математическую обработку, и «маркеры показывают любые изменения», касающиеся объема работ, количества техники и задействованных людей.

Для детализации картины «Роскосмос» привлекает для съемок дроны. «Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит», — заключил глава госкорпорации, отметив, что всего во второй очереди строительства космодрома находится 13 объектов.