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Рогозин заявил о контроле стройки на Восточном спутниками зондирования
Для объективного контроля за строительством космодрома Восточный в «Роскосмосе» со спутников еженедельно получают кадры, которые позволяют зафиксировать объем работ, количество техники и число людей, доложил Рогозин Путину
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

«Роскосмос» контролирует строительство второй очереди космодрома Восточный с помощью спутников зондирования Земли. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, «Роскосмос» решил использовать орбитальную группировку зондирования Земли «для объективного контроля». Спутники делают снимки того, что происходит на месте. «Проводим съемки, сличаем, что произошло за неделю, так, чтобы процессы были уже более-менее очевидны», — уточнил Рогозин.

Он добавил, что дальше информация не используется «как голый снимок», а проходит математическую обработку, и «маркеры показывают любые изменения», касающиеся объема работ, количества техники и задействованных людей.

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Для детализации картины «Роскосмос» привлекает для съемок дроны. «Считаем, что есть вся объективная информация того, что там происходит», — заключил глава госкорпорации, отметив, что всего во второй очереди строительства космодрома находится 13 объектов.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» узнал о двух новых уголовных делах из-за хищений в крупной размере при строительстве Восточного. На этот раз общая сумма составила 250 млн руб. Случаи хищения следователи выявили при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара», запуск которой планировался в 2022 году.

Стартовый комплекс Восточного строят с 2012 года, но сроки его запуска постоянно переносятся. Из-за нарушений на объекте с 2014 года было возбуждено 140 уголовных дел. Как утверждали в Генпрокуратуре, ущерб превысил 10 млрд руб.

В ноябре Путин отметил, что, несмотря на уголовные дела и посадки, порядка на строительстве Восточного добиться до сих пор не удалось.«Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов», — говорил тогда Путин.

Рогозин признал критику президента обоснованной, но отмечал, что оснований беспокоиться о неэффективном расходе денег нет. У госкорпорации, по его словам, также «пока нет каких-то тревожных фактов».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Дмитрий Рогозин, «Роскосмос», Восточный
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