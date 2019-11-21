СМИ сообщили о новом деле о хищениях на стройке космодрома Восточный

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 20 ноя, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 20 ноя, 12:58
Как не надо работать с финансами — 13 вредных советов Pro, 09:02 Правительству предложили устранить карательные меры за налоговую выгоду Экономика, 09:00 Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени Общество, 08:50 Соревнование по здоровому эгоизму: годовая подписка на Амедиатеку РБК и Renault, 08:49 Новый телеком 2019 в эпоху цифры Конференции, 08:48 Панарин забросил две шайбы и стал лучшим игроком матча с «Вашингтоном» Спорт, 08:47 Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом Политика, 08:25 Белый дом расценил показания посла США в ЕС как оправдание Трампа Политика, 08:24 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 08:20 Шайба Овечкина срикошетила и разбила лицо судье в матче НХЛ Спорт, 08:13 СМИ сообщили о новом деле о хищениях на стройке космодрома Восточный Общество, 08:10 У винодельни из расследования ФБК появился новый партнер Бизнес, 08:00 Уоррен Баффетт: «Не уметь общаться — как подмигивать девушке в темноте» Pro, 07:59 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 07:56
Общество ,  
0 
СМИ сообщили о новом деле о хищениях на стройке космодрома Восточный

Следственный комитет открыл два новых уголовных дела по факту хищений в особо крупном размере при строительстве космодрома Восточный, передает газета «Коммерсантъ». Сейчас они объединены в общее производство.

Хищения на общую сумму 250 млн руб. следователи обнаружили при начавшемся весной строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара» в закрытом городе Циолковский. Сдача объекта запланирована на 2022 год, общая сумма вложений оценивается в 100 млрд руб.

По данным газеты, следствие установило, что с конца октября 2018 года по 31 мая 2019 года руководство Поволжского строительного предприятия (ПСП) — исполнителя гособоронзаказа по строительству стартовой площадки — подало в управление федерального казначейства (УФК) Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате аренды спецтехники у компании «Трио-ВИС». УФК перевело по подложным договорам на счет предприятия 13,8 млн руб. Позднее по такой же схеме управление казначейства перевело через ПСП и Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» 242,6 млн руб. компаниям «Дорстрой» и «Трио-ВИС» по ложным документам о приеме якобы исполненных работ.

Как сообщает издание, накануне, 20 ноября, СК провел обыски и изъятие документов в ПСО «Казань».

Общество
Следователи сообщили о состоянии дел о хищениях на Восточном

Строительство космодрома Восточный идет с 2012 года, однако сроки сдачи объектов неоднократно переносились. В 2018 году Генпрокуратура сообщила, что с 2014 года было открыто свыше 140 уголовных дел из-за нарушений при строительстве космодрома, ущерб оценивался в более 10 млрд руб. В ноябре этого года в Кремле заявили, что в ходе строительства было похищено 11 млрд руб., при этом 3,5 млрд руб. из них государству вернули.

17 ноября СК сообщил о расследовании 12 уголовных дел, связанных с хищениями при строительстве Восточного. Помимо этого, в связи с нарушениями при строительстве в суд направлены 42 уголовных дела о растрате и мошенничестве, а также о превышении должностных полномочий.

Теги: космодром Восточный, хищения, уголовные дела
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
Материалы по теме
Следователи сообщили о состоянии дел о хищениях на Восточном
Общество
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter