СМИ сообщили о новом деле о хищениях на стройке космодрома Восточный

СМИ сообщили о новом деле о хищениях на стройке космодрома Восточный

Следственный комитет открыл два новых уголовных дела по факту хищений в особо крупном размере при строительстве космодрома Восточный, передает газета «Коммерсантъ». Сейчас они объединены в общее производство.

Хищения на общую сумму 250 млн руб. следователи обнаружили при начавшемся весной строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара» в закрытом городе Циолковский. Сдача объекта запланирована на 2022 год, общая сумма вложений оценивается в 100 млрд руб.

По данным газеты, следствие установило, что с конца октября 2018 года по 31 мая 2019 года руководство Поволжского строительного предприятия (ПСП) — исполнителя гособоронзаказа по строительству стартовой площадки — подало в управление федерального казначейства (УФК) Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате аренды спецтехники у компании «Трио-ВИС». УФК перевело по подложным договорам на счет предприятия 13,8 млн руб. Позднее по такой же схеме управление казначейства перевело через ПСП и Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» 242,6 млн руб. компаниям «Дорстрой» и «Трио-ВИС» по ложным документам о приеме якобы исполненных работ.

Как сообщает издание, накануне, 20 ноября, СК провел обыски и изъятие документов в ПСО «Казань».