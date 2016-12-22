Суд в Москве арестовал экс-начальника ЦСКА

Начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны, бывший руководитель ЦСКА Михаил Барышев арестован до 19 января 2019 года. Решение принял судья Московского гарнизонного военного суда Роман Владимиров, передает корреспондент РБК.
Барышеву вменяется получение взяток на общую сумму 24 млн руб. от руководителей компаний RedSys, Forward и «Пять семерок» — это поставщики, соответственно, программного обеспечения, спортивной экипировки и транспортных услуг, которых ЦСКА привлекал при организации в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи. В деле также есть эпизод мошенничества с ущербом для бюджета в 25 млн руб., ЦСКА признан по нему потерпевшим, рассказал на заседании следователь главного военного следственного управления СКР Денис Старцев.
В ходе заседания Барышев назвал себя жертвой оговора, а свое преследование — «трагедией». По его словам, в его преследовании заинтересованы «недобросовестные должностные лица», прежде всего его заместитель Андрей Хамазин, давший против него показания.