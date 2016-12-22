Суд в Москве арестовал экс-начальника ЦСКА

Начальник главного ​управления по работе с личным составом Минобороны, бывший руководитель ЦСКА Михаил Барышев арестован до 19 января 2019 года. Решение принял судья Московского гарнизонного военного суда Роман Владимиров, передает корреспондент РБК.

Барышеву вменяется пол​учение взяток на общую сумму 24 млн руб. от руководителей компаний RedSys, Forward и «Пять семерок» — это поставщики, соответственно, программного обеспечения, спортивной экипировки и транспортных услуг, которых ЦСКА привлекал при организации в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи. В деле также есть эпизод мошенничества с ущербом для бюджета в 25 млн руб., ЦСКА признан по нему потерпевшим, рассказал на заседании следователь главного военного следственного управления СКР Денис Старцев.

В ходе заседания Барышев назвал себя жертвой оговора, а свое преследование — «трагедией». По его словам, в его преследовании заинтересованы «недобросовестные должностные лица», прежде всего его заместитель Андрей Хамазин, давший против него показания.