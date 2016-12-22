Экс-начальника ЦСКА обвинили в получении ₽24 млн откатов с амуниции и ПО

Начальник управления Минобороны Михаил Барышев получил три взятки на сумму в 24 млн руб. от бизнесменов, поставлявших ЦСКА спортивную экипировку и программное обеспечение, считает следствие. Барышев назвал себя жертвой оговора

Михаил Барышев (Фото: Денис Абрамов / РИА Новости)

Откаты с экипировки и перевозок

Начальнику Главного ​управления по работе с личным составом Минобороны, бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму порядка 24 млн руб. Об этом заявил следователь Главного военного следственного управления (ГВСУ) Денис Старцев в Московском гарнизонном военном суде, который в пятницу, 23 ноября, рассматривает ходатайство об аресте Барышева.

Полковник, как уточнил он сам на заседании, был задержан 21 ноября «в районе обеда». Дело было возбуждено 17 мая этого года, в рамках него изначально расследовалось мошенничество на сумму порядка 25 млн руб. при исполнении госконтрактов ЦСКА с компаниями RedSys, Forward и «Пять семерок» — это поставщики соответственно программного обеспечения, спортивной экипировки и транспортных услуг, которых привлекали при организации в 2017 году III зимних Всемирных военных игр в Сочи. ЦСКА признан потерпевшим по эпизоду дела, связанному с мошенничеством.

В июле к делу добавились эпизоды получения взяток (ч. 6 ст. 290) должностными лицами ЦСКА на сопоставимую сумму, рассказал следователь Старцев. Первым фигурантом дела о взятках стал заместитель Барышева Андрей Хамазин, который дал на него подробные показания. Кроме него и Барышева в деле около десятка фигурантов. Часть из них, по словам адвоката Барышева Андрея Шугаева, уже арестованы либо взяты под домашний арест. Еще один фигурант дела находится в розыске.

В декабре 2016 года Барышев вступил в преступный сговор с подчиненными, чтобы получить от предпринимателей десятипроцентный откат с поставок, считает следствие. В дальнейшем с помощью посредников он получил взятки на суммы 7 млн, 10 млн и 6,5 млн руб., рассказал Старцев.

Следствие проверяет Барышева на причастность и к иным коррупционным преступлениям, заявил следователь. По данным ГВСУ, полковник часто «выезжал за рубеж, в том числе в обход установленного порядка», обладает обширными связями в силовых структурах. По данным справок-меморандумов из департамента военной контрразведки, Барышев пытался повлиять на ход следствия, следует из изученных в суде документов. При обыске у него дома нашли выдержки из показаний других фигурантов дела.

Слезы полковника

«Я готов сотрудничать со следствием, готов давать все показания, что и делаю. Считаю, что в данном случае становлюсь жертвой оговора. Следствию хорошо известно, что я не отношусь к числу лиц, нуждающихся в деньгах», — сказал суду сам Барышев. В оговоре он обвинил своего заместителя Хамазина, который, со слов Барышева, ранее был судим за мошенничество — но на момент его трудоустройства полковник об этом не знал.

Барышев подробно перечислил свои заслуги в ЦСКА: так, за годы его работы в организацию было привлечено не менее 100 млн руб. только спонсорских средств. «Наши задачи были выполнены на самом высоком уровне, на уровне верховного главнокомандующего», — заявил Барышев. По его словам, он вернул ЦСКА отчужденное имущество стоимостью около 2 млрд руб. (в том числе стадион «Лефортово»). Как начальник главка в Минобороны Барышев, по его признанию, был одним из инициаторов создания военно-патриотического движения «Юнармия», не менее десяти раз вылетал на боевые действия в Сирию и ​организовал сбор средств для семьи погибшего в Сирии полковника Руслана Галицкого.

«Надо учесть обстановку, в которой проходили соревнования, — сказал Барышев, имея в виду Зимние военные игры. — Россия была в спортивной блокаде, это был пик кризиса и противостояния в спортивном мире. Тем не менее, благодаря работе моего коллектива, удалось привлечь практически все страны. При этом игры проводились в отсутствие планового финансирования: деньги поступили только в январе, за месяц до игр. Естественно, мы не успели провести никакие конкурсные процедуры. Создавшаяся неразбериха и бардак стала возможностью для ​недобросовестных людей извлечь выгоду».

​«Все, что происходит — это трагедия», — подытожил Барышев, не сдержав слез.

Адвокат Шугаев указал, что Барышев с августа знал о расследовании уголовного дела «и мог, имея, действительно, значительные денежные средства и контакты в правоохранительных органах, десять раз выехать». «Но он этого не делал. Потому что не считает себя причастным к этим жутким преступлениям и, как русский офицер и участник боевых действий, считает для себя зазорным прятаться», — добавил юрист.

Адвокат представил суду личные поручительства за Барышева от троих олимпийских чемпионов: легкоатлетки и члена Совета Федерации Татьяны Лебедевой, бобслеиста и экс-начальника главного штаба «Юнармии» Дмитрия Труненкова и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Также защитник перечислил многочисленные награды полковника (в том числе медаль «За возвращение Крыма») и благодарности от министра обороны Сергея Шойгу и военного коменданта Москвы Александра Денисова.

«Вы забыли благодарность от верховного главнокомандующего», — сказал Барышев после выступления своего адвоката. Тот ответил, что найти такую грамоту родные Барышева дома не смогли.