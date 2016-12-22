Якунин подал в суд на «Новую газету»

Якунин требует от газеты компенсацию в размере 2 млн руб., а также 1 млн руб. и 2 млн. руб. от двух журналистов издания. Деньги в случае удовлетворения иска будут направлены на поддержку журналистики и благотворительные проекты

Владимир Якунин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Экс-глава РЖД Владимир Якунин подал в Басманный суд иск о защите деловой репутации к «Новой газете». Об этом РБК сообщил его представитель Григорий Левченко.

«Согласно заключению юристов, в двух статьях Новой газеты содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер», — сказал Левченко. Как отметил представитель Якунина, ранее редакции «Новой газеты» были направлены требования о публикации опровержений, однако они не были выполнены в течение месяца, в связи с чем был подан иск в суд.

Левченко указал, что от издания требуют удалить недостоверные сведения, опубликовать опровержение, а также выплатить 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Журналисты газеты Андрей Сухотин и Ирек Муртазин, согласно иску, должны выплатить компенсацию в размере 1 млн руб. и 2 млн руб. соответственно.

«Специально отмечаем, что единственной целью подачи иска является защита доброго имени и репутации В.И.Якунина», — сказал Левченко. По его словам, если иск будет удовлетворен, то деньги перечислят на «поддержку профессиональной журналистики», а также благотворительные проекты по защите детей.

Левченко уточнил РБК, что исковое заявление было подано в пятницу, 23 ноября.

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров сообщил РБК, что ему «ничего неизвестно об иске» о защите деловой репутации от Владимира Якунина. «Пока нет комментария, мы об этом не знаем, узнаем — будем разговаривать», — сказал Кожеуров.

В середине октября представитель Якунина говорил, что экс-глава РЖД намерен подать в суд на «Новую газету», если издание не принесет извинения за материал «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД» и не удалит его. Левченко указывал, что материал «пожалуй, находится за красной чертой».

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