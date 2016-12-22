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Якунин пригрозил «Новой газете» судом из-за статьи об убитом следователе
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Якунин пригрозил «Новой газете» судом из-за статьи об убитом следователе
Общество, 17:15
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Якунин пригрозил «Новой газете» судом из-за статьи об убитом следователе
Экс-глава РЖД Владимир Якунин рассматривает вопрос о подаче иска к «Новой газете» из-за статьи, в которой обсуждаются версии убийства следователя в Подмосковье. Главред издания Сергей Кожеуров не считает претензии обоснованными
Владимир Якунин (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подаст в суд на «Новую газету», если издание не принесет извинения за публикацию материала «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД» и не удалит материал. Об этом РБК заявил представитель Якунина Григорий Левченко. Он заявил, что этот материал, «пожалуй, находится за красной чертой».

«Мы рассматриваем подачу иска о защите чести, достоинства и репутации против издания в случае отсутствия извинений. Это не первый раз за последнее время, когда «Новая газета» получает предупреждение от нас», — добавил Левченко.

В своем Facebook Левченко заявил, что утверждения, которые содержатся в статье «Новой газеты», «наносят непоправимый репутационный ущерб Якунину и членам его семьи». По словам представителя экс-главы РЖД, их сторона «возмущена попыткой связать фамилию Якунина с трагической гибелью следователя МВД». Левченко утверждает, что рассуждения автора являются его домыслом.

Также представитель Якунина заявил, что ни автор, ни редакция «Новой газеты» не обращались за комментарием к Якунину, членам его семьи или к их представителям.

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров в разговоре с РБК сказал, что не считает обоснованным возможный иск Якунина к газете. «Я не помню, чтобы были какие-то предупреждения РЖД или семьи Якунина, это, мне кажется, немножко преувеличение [с их стороны]. И мне не очень понятно, в чем причина такой реакции и в чем заключается «переход красной черты». Я не вижу никакой обоснованности, честь и достоинство могли бы быть затронуты распространением недостоверных сведений, обвинений в уголовных преступлениях, ничего этого в публикации нет», — сказал он.

Накануне «Новая газета» опубликовала материал, в котором назвала возможные версии убийства старшего следователя по особо важным делам Управления МВД на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной, которое произошло 10 октября в Красногорске. По одной из них, преступление могло быть связано с расследованием о коррупции при продаже билетов на поезда РЖД. Продолжалось оно с 2016 года, и им занимался следователь Андрей Степанов, который, как утверждает издание, работал под непосредственным руководством Шишкиной.

В ходе поиска денег, незаконно выведенных из РЖД, указывает издание, оперативникам ФСБ удалось выйти на полковника Дмитрия Захарченко, у которого в итоге нашли более 9 млрд руб.
Авторы: Владимир Дергачев, Артем Филипенок, Егор Губернаторов.
Теги: РЖД , Владимир Якунин
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