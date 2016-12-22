ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,24 65,33 EUR Нал. 75,37 74,42 USD Бирж. 65,62 +0,00 EUR Бирж. 74,65 -0,20 USD ЦБ. 65,61 -0,34 EUR ЦБ. 74,80 -0,34 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4457,16 -157,76 IMOEX 2354,84 -0,62% RTSI 1130,42 -0,70% Brent 61,97 -1,79% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
СК опубликовал кадры с места гибели сбитого Турцией летчика Пешкова
Лента новостей
СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе 11:45, Общество В Москве подозреваемый в разбое умер на допросе 11:22, Общество Экс-главу владевшей «Зимней вишней» фирмы объявили в международный розыск 11:12, Общество СК опубликовал кадры с места гибели сбитого Турцией летчика Пешкова 11:12, Общество Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 11:10, РБК и EXMO В Таиланде задержали бывшего почетного консула за подделку документов 11:03, Общество Авиакомпании получат отсрочку для перестройки работы с данными пассажиров 10:56, Бизнес СМИ сообщили о гибели 25 человек при взрыве в Пакистане 10:46, Общество Новые ниши для инвесторов: в какую недвижимость вкладывают частники 10:42, Недвижимость Международный совет предложил изменить правила замен и пенальти в футболе 10:34, Спорт Bitcoin обновил годовой минимум 10:21, Крипто Порошенко подписал закон об автомобилях с европейскими номерами 10:21, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 10:19, РБК и PSN Group В США двух подростков арестовали за угон легкомоторного самолета 10:18, Общество Суд отказался выпустить экс-губернатора Сахалина из клетки 10:08, Общество Манфред Кетс де Врис — РБК: «Россия — страна панического менеджмента» 10:06, Бизнес Эконом или премиум: как различать классы жилья 09:52, Недвижимость  Цена на нефть Brent упала ниже $62 09:52, Финансы Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 09:51, РБК и Lenovo Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 09:20, РБК и Thomson Reuters Мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Алабаме 09:14, Общество Фундамент веры: зачем девелоперы строят церкви 08:57, Строительство  Террористы-смертники напали на генконсульство Китая в Карачи 08:54, Общество «Ведомости» рассказали о крупнейшей сделке на рынке торговой недвижимости 08:41, Бизнес «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 08:41, РБК и Volkswagen ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков 08:32, Финансы Как США вытесняет конкурентов с нефтяного рынка: исследование Bloomberg 08:30, Quote Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год 08:30, Политика
СК опубликовал кадры с места гибели сбитого Турцией летчика Пешкова
Общество, 11:12
0
СК опубликовал кадры с места гибели сбитого Турцией летчика Пешкова
В 2015 году бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС в небе над Сирией. Следственный комитет впервые опубликовал кадры с места падения самолета, а также с места падения сбитого боевиками спасательного вертолета
Фото: СК РФ

Следственный комитет России впервые опубликовал видео с места падения сбитого в 2015 году турецким F-16 российского бомбардировщика Су-24. Видео размещено на канале ведомства в YouTube.

На кадрах показано, как российские следователи осматривают место крушения, видны многочисленные обломки сгоревшего самолета и обломки участвовавшего в спасательной операции вертолета.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Су-24 был сбит в ноябре 2015 года турецким F-16 в небе над Сирией. Пилот Олег Пешков успел катапультироваться, однако сирийские боевики расстреляли его с земли. Штурмана Константина ​Мурахтина, который также катапультировался, удалось спасти во время операции российской пехоты при поддержке сирийского спецназа. Во время спасательной операции был убит морской пехотинец Александр Позынич.

СК продолжает расследование уголовного дела об убийстве российского пилота и морского пехотинца, говорится в сообщении на сайте ведомства. Правоохранительные органы работали на территории Сирии и помимо места крушения самолета и вертолета спасательной группы установили, где базировались боевики, позиции, откуда они вели огонь, а также место, куда после убийства было доставлено тело Пешкова. Личности боевиков, участвовавших в нападении, также были установлены.

Накануне Басманный суд Москвы выдал санкции на заочных арест девяти сирийских граждан, подозреваемых в убийстве Пешкова и Позынича и в покушении на убийство Мурахтина. Их объявили в международный розыск.

Инцидент с Су-24 надолго осложнил отношения России и Турции. Анкара заявила, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны, однако Москва отвергла эти обвинения. Летом 2016 года президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения в связи с гибелью российского пилота.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Следственный комитет , Олег Пешков
Главное
В деле о хищении на даче Путина появились палаты Кремля и «Бочаров Ручей» Общество
Материалы по теме
Суд заочно арестовал девять обвиняемых в расстреле пилота Су-24 сирийцев Политика
Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter