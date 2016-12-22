Голикова назвала условие для мотивации роста рождаемости

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова считает, что людей нельзя заставлять рожать, но их можно мотивировать заводить детей

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Голикова заявила, что данные по рождаемости и смертности вызывают у нее тревогу. При этом в интервью «Российской газете» она подчеркнула, что заставить рожать невозможно, однако правительство рассчитывает мотивировать граждан заводить детей.

По словам вице-премьера, в первую очередь необходимо решать вопрос с жильем. «Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее. Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки - эффективна она или нет», - сказала Голикова.

По словам вице-премьера, людям приходится откладывать время рождения второго или третьего ребенка, поскольку они решают сначала выплатить ипотеку. «Возраст нарастает, потом уже и желания не возникает», - сказала она.

При этом Голикова отметила, что в России все равно рожают больше, чем в Европе. «Надо сказать спасибо нашим женщинам и семьям, что они, несмотря на сложности, рожают детей», - сказала она.

В конце сентября Голикова заявила о планах продлить программу материнского семейного капитала после 2021 года. По ее словам, «он вносил и вносит существенный вклад в благополучие российских семей».

Тогда же вице-премьер признала, что ситуация с рождаемостью «развивается не лучшим образом», объяснив это демографическим провалом.